【金曜ロードショー「名探偵ピカチュウ」】放送時間:10月4日 21時~22時59分

日本テレビは、「金曜ロードショー」にて映画「名探偵ピカチュウ」を10月4日に放送する。時間は21時より22時59分まで。

「名探偵ピカチュウ」は、「ポケモン」シリーズ初の実写映画。可愛らしい見た目に反して中身は中年男性のピカチュウが登場する。かつてポケモンのことが大好きだったティムと、彼にしか聞こえない人間の言葉を話すピカチュウとの物語が描かれる。

今回は本編ノーカット放送となっているほか、英語・日本語音声を音声切替ボタンで切り替えられる。

□金曜ロードショー「名探偵ピカチュウ」

【あらすじ】

かつてポケモンのことが大好きな少年だったティム(ジャスティス・スミス/竹内涼真)は、ポケモンと共に仕事に没頭する父親のハリーとポケモンを遠ざけるようになっていた。大人になったティムのもとにある日ハリーが亡くなったという知らせが入り、人間とポケモンが共存する不思議な街・ライムシティへむかう。ヨシダ警部補(渡辺謙)からハリーの部屋の鍵を渡されたティムは、そこで名探偵ピカチュウ(ライアン・レイノルズ/西島秀俊)と出会う。ティムだけにしか聞こえない人間の言葉を話す名探偵ピカチュウは、ハリーの相棒だったこと、そして記憶を失っていることを伝える。

ハリーは生きていると断言するピカチュウと共にティムは手がかりを求め、新米記者のルーシーのもとを訪ねる。ルーシーによると、ハリーは「R」というポケモンを凶暴化する紫色のガスについて調べていたという。情報通のポケモン・バリヤードから、「R」の手がかりが「ラウンドハウス」にあると教えられたティム。さっそく「ラウンドハウス」へ行くと、そこで「R」がばらまかれてポケモンが凶暴化してしまう…!

【【公式】映画「名探偵ピカチュウ」予告①】

(C) 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(C) 2019 Pokemon.