½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¡Ö²¦Æ»¡×¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¡Èà½÷¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤
¡¡¿ÀÅÄ°¦²Ö¤Ï¡¢ÊÑ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡NHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¡¢¡ÖÇú¾Ð¥ª¥ó¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¡×¤ÎMC¤òÌ³¤á¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢Èà½÷¤Î¤½¤¦¤·¤¿ÁÇ¼Á¤¬¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Èµ²±¤¹¤ë¡£ÁÇ¤ÃÆÜ¶¸¤ÇËµ¼ãÌµ¿Í¡£NHK¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¤é¤·¤«¤é¤ÌÄÁ¤·¤¤¥¥ã¥é¤Ç¡¢¡ÖÅ·Á³¡×¡ÖÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÅ·Á³¡×¤¬³§¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·×»»¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡ÄÃø½ñ¤Ç¡ÈÊÑ¿ÍÎÏ¡É¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¿ÀÅÄ°¦²Ö
¡¡¤³¤ÎÅÙ¾å°´¤µ¤ì¤¿Ãø½ñ¡Ö²¦Æ»¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ»¡¢¤É¤³¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±é½Ð¤Ê¤É¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤°è¤Î¡¢Èà½÷¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤ë½ê°Ê¤¬Á´¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ËÜ½ñ¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¡Ö²¦Æ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ»¤òÊâ¤¯¿ÍÀ¸¤ËÆ´¤ì¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¤½¤³¤«¤é³°¤ì¤¿¥ë¡¼¥È¤òÊâ¤Þ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿È¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
²¦Æ»¤È¤Î±ï¤Î¤Ê¤µ¡Ä¡ÖÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤Çºé¤¯¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÎÏ¢ºÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê½÷À»ï¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤ò¸ì¤ë¤Î¤¬¾ï¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÎÅ¨¡×FRIDAY¡£²¦Æ»¤È¤Î±ï¤Î¤Ê¤µ¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¼«³Ð¤·¡¢°Ê¸å¤ÏÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤Çºé¤¯¤³¤È¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡£
¡Ö¤ª¾î¤µ¤Þ°é¤Á¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Îíõ½ä¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¢¤±¤¹¤±¤Ê²¼¥Í¥¿¤ä¡¢´Ý½Ð¤·¤ÎÊªÍß¡¢½ÐÀ¤Íß¡£Ë°¤¯¤Ê¤ÌîË¾¤È¡¢¸½¼Â¤È¤ÎÐªÎ¥¡Ä¡Ä¡£Ç¾Æâ¤à¤½Ð¤·¤ÎÆâÍÆ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤À¡£¿ô³Ø¤äÊªÍý¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¿Íý·ÏÇ¾¤æ¤¨¡¢Èó¾ï¤Ë¹çÍýÅª¤Ë¡¢ÌÜ¤Ë±Ç¤ë¤¢¤é¤æ¤ë»ö¾Ý¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤òÃßÀÑ¡£¤½¤ì¤Ï¼«¿È¤Î»×¹Í¤ä¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤ä¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤Îº¬µò¤ò¡¢µÒ´Ñ»ë¤·¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎºÊ¤Î±ü¤æ¤«¤·¤µ¤Ë¡¢Á´¹ñÌ±¤¬¿ì¤¤¤·¤ìÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÃãÈ±¤ÇÇÉ¼ê¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤ò»ý¤Ä¡¢¤ª¶â¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë½÷¤È¤Ï·ëº§¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¡¼¥à¤ËÌÔ¹³µÄ¡£¡Ö¤½¤Î½÷¤Ï¡¢»ä¤À¤«¤é¤À!!¡×¤È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤·¡¢¹¥¤¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Ï«Æ¯¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¤è¤ê¤è¤¤Êó½·¤òµá¤á¤ë½÷À¤³¤½¤¬¡¢¼«Î©¤·¤¿¤¤¤¤½÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÀâ¤¯¡£
¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ
¡¡ÌµÂÌ¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¸Î¤Ëµã¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Â´¶È¼°¡¢Ï·²½¤·¤¿É¨¤È¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¡¢·×²èÀ¤Î¤ß¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¤ÎØò²ù¡¢NHK¤ËÆþ¶É¤·¡¢½é¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç²ÈÄÂÂÚÇ¼¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾×·â¤ÎÍýÍ³¡£°é¤Á¤ÎÎÉ¤¤Êì¤ä¡¢É×¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸¤¯ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Ç¤¢¤ë²ÈÂ²¤¿¤Á¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡£ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ê»¶ºâ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎºÇ¾å°Ì¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÍýÍ³¡£MC¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢³¤³°Î¹¹ÔÅÚ»º¤ò¾å¼ê¤¯ÇÛ¤ë¤¿¤á¤ÎÁÔÂç¤Ê·×²è¡£¶È³¦¤ÇÎ®¹Ô¤Î¥á¥¤¥¯¤ò°Â°×¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ëö¤Î»´·à¡Ä¡Ä¡£Å·Á³¤Ê¤É¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¤Î³µÇ°¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÅö¤Æ¤Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢Á´¤ÆÍýÏÀÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼«²ü¤·¡¢¼¡¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¡¢¼«¤éÉÁ¤¤¤¿¥¥å¥Ó¥º¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤â´Þ¤á¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÁÖ²÷¤Ç¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×»Ê²ñ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤«¤é·èÄê¤Î¤¯¤À¤ê¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÎ¤ì¤Ê¤¤·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢»ö¾ð¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é½ñ¤¯¤Î¤Ï¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤¬¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷½¬¤¹¤éÎ¿²ï¤·¡¢¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎÏ¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£ÆÉ¸å¤ÏÃ¯¤â¤¬¡¢¶¦¿¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÊÑ¿ÍÎÏ¡£Þý¤ë¤³¤Î¸»¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡£Â³¤¯¼Ô¤ÏÃ¯¤Ò¤È¤ê¤¤¤Ê¤¤¡¢²¦Æ»¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢¤½¤ÎÆ»¤ò¡£
º£°æÉñ¡Ê¤¤¤Þ¤¤¡¦¤Þ¤¤¡Ë
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³Ø¹»¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥«¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¼°½÷»Ò¹»¤Ë¤Æ¡¢´Ñ»¡´ã¤òÃÃ¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥é¥¤¥¿¡¼¶È¤ò³«»Ï¡£ÈþÍÆ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤â²°¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³ÊÉÕ¤±ËÜ¡Ø½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥ß¥·¥å¥é¥ó¡Ù¡Ê¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼½ÐÈÇ¶É¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£Î¢¥Ð¥¤¥È¤Ç»Ï¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À¸¶È¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô