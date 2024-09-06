¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¡¦±ÝËÜ¤æ¤¤¤Ê¡¢¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¾×·â¡ÖºÇ°¤ÇºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¡×
¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÝËÜ¤æ¤¤¤Ê¤¬¡¢TBS¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£±ÝËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¿å¥À¥¦¤µ¤ó¤Ë¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡¦¡¦¡ª¿ÍÀ¸¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤¢¤ì...¤ÈÈ¾Ê¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡ÖºÇ°¤ÇºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î°ú¤Ú»¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸«Æ¨¤·¤¿Êý¤Ë¤ÏTVer¤Ê¤É¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ö±ÝËÜ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
Èà½÷¤Ï¡ÖºÇ°¤ÇºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î°ú¤Ú»¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸«Æ¨¤·¤¿Êý¤Ë¤ÏTVer¤Ê¤É¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ö±ÝËÜ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£