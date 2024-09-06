¡ÚµÆÃÏÉÒ¹¬Ï¢ºÜ¡ô34¡Û¤¢¤ÎÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤ò£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£³ÅÙ¤â¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¤Þ¤ÇÁö¤é¤»¤¿ÃË
¡ÚµÆÃÏÉÒ¹¬¡¡íåÏÓ¥¹¥«¥¦¥È¤Î¸×´ãÎÏ¡Ê£³£´¡Ë¡Û£²£°£°£³Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤Ë¼«Í³ÏÈ¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÁáÂç¡¦Ä»Ã«·É¤ò¤¤¤«¤Ë¸ýÀâ¤Íî¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤Î»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÓÇ·¾å³Ê¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯ºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÓÇ·¾å¤Ï¼¯»ùÅç¸©¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ëÄá´Ý¹â½Ð¿È¤Ç¤¹¡£¹»Ì¾¤ÏÅçÄÅ»á¤Îµï¾ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¾ë¤Î°¦¾Î¡ÖÄá´Ý¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¸©¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¹â¹»¤Ç¡¢µìÆüËÜ·³¾¹»¤«¤é¼«±ÒÂâËëÎ½Ä¹¡¢·Ù»ëÁí´Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆ¬¤¬¤¤¤¤¡£ÃÓÇ·¾å¤ÎÊì¹»¤Ç¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤»¤º¹â¹»¤«¤é½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤ÏÈà°ì¿Í¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½¢¿¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â£±£¹£·£²Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤ÆÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏºÇ½é¤Î£·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤ß¡£¼ÂºÝ¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤Ï£´Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Î£³¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£²£²»î¹ç¡¢£²¾¡£°ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÉðÍ¦ÅÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÃÓÇ·¾å¤ÏµÏ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡££·£¶Ç¯£··î£²£µÆü¤Î¶áÅ´Àï¤Ç£±¥¤¥Ë¥ó¥°£³Ë½Åê¤ÎÆüËÜµÏ¿¤È¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°£±£±¼ºÅÀ¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Êá¼ê¤ÏÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤¢¤ÎÂçÊªÁª¼ê¤ò£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£³ÅÙ¤â¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¤Þ¤ÇÁö¤é¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡£¸£°Ç¯¤«¤é¤ÏÆâÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¡££¸£³Ç¯¤Ë¤Ï£±£²£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£µÎÒ¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼µé¤Î³èÌö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹£±£¸£²¥»¥ó¥Á¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ëÂÎ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ã»¤¯»ý¤Ã¤ÆÂÎ¤ò½Ì¤³¤Þ¤»¤ÆÂÇ¤Ä¸ÄÀÅª¤ÊÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÓÇ·¾å¤Ï£¸£·Ç¯¤ËÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·£¸£¸Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡£ÂçÍÎ¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ò·Ð¤Æ£¹£°Ç¯¤Ë¸ÅÁã¤ÎÆî³¤¤Î¸å¿È¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËË¡Âç£Ï£Â¡¢´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØÌîµåÂåÉ½´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿»³ÃæÀµÃÝ¤µ¤ó¤Ë¥¬¥Ã¥Á¥ê¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À£Ï£Â¤Ç¸µ¥À¥¤¥¨¡¼´ÆÆÄ¤ÎÅÄÊ¥¹¬°ì¤µ¤ó¤È»³Ãæ¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤´±ï¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÅÄÊ¥´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ÃÓÇ·¾å¤Ï¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë»³Ãæ¤µ¤ó¤È°ìÈÖ¿Æ¤·¤¤¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³Ãæ¤µ¤ó¤âÃÓÇ·¾å¤Î¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦»ä¤Ê¤ó¤«¤Ç¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤ÆÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÂåÉ½¹ç½É¤äÂç²ñ¤â¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¡£¥¢¥Þµå³¦¤Î½ÅÄÃ¤¿¤Á¤È¤âÁÔÂç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤ä»î¹ç¤òÇ®¿´¤Ë¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏË°¤Â¤é¤º¡¢¹ç½É¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤âÄ¥¤ê¹þ¤ó¤ÇÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡ÖµÆÃÏ¤µ¤ó¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤â¥À¥¤¥¨¡¼¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÏÂÅÄµ£¤äÄ»Ã«¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤ÏÆâ½ï¤Ç±£Ì©¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤âÃÓÇ·¾å¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÊÌ¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¬Çã¤¤Êª¤ËÍè¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤Í¡£Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤â¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç®¿´¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡¢´ÆÆÄ¤ÎÁêÃÌ¤â¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼õ¤±¤ë´ÖÊÁ¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÃÓÇ·¾å¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÄ»Ã«¤Ëºå¿À¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿»ö¼Â¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£