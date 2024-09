リンキン・パークの7年ぶりとなる新曲「The Emptiness Machine」がリリースされた。公開されたミュージック・ビデオは、メンバーのジョー・ハーン自らがの監督を務めたものだ。今回の再始動にあたり、マイク・シノダ、ブラッド・デルソン、フェニックス、ジョー・ハーンという従来のメンバーに加え、Dead Saraというバンドで活動していたエミリー・アームストロングを共同ボーカルに、G FlipやIllenium、One OK Rockなどのソングライティング/プロデュースで知られるコリン・ブリテンをドラマーに迎えての再始動となった。

<LINKIN PARK - FROM ZERO WORLD TOUR 2024>

リンキン・パーク『FROM ZERO』



2024年11月15日配信リリースhttps://bit.ly/LP_FZ_JP*CD(輸入盤・日本盤)は後日詳細発表予定1.From Zero(Intro)2.The Emptiness Machine3.Cut The Bridge4.Heavy Is The Crown5.Over Each Other6.Casualty7.Overflow8.Two Faced9.Stained10.IGYEIH11.Good Things Go