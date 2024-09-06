Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢½ÂÃ«Æäºé¤¬¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡ß¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡ØÎ¥º§ÊÛ¸î»Î ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é·èÄê¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡ØÎ¥º§ÊÛ¸î»Î ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡Á°Ö¼ÕÎÁÁèÃ¥ÊÔ¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤« 10·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¶âÍË¿¼Ìë0»þ30Ê¬¡Á0»þ59Ê¬ ¢¨½é²ó¤Ï¿¼Ìë0»þ35Ê¬¡Á¡Ë¤Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢½ÂÃ«Æäºé¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·ÀßÏÈ¡ÖFriday¡Çs EDGE¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥º¥¨¥Ã¥¸¡Ë¡×¤ÎÂè2ÃÆºîÉÊ¡£¡ÖÃå¼ê¶â¤Ï¥¼¥í¡×¡Ö°Ö¼ÕÎÁ¤Ï¿ÍÀ¸¤òºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬¡¢·¿ÇË¤ê¤ÊÄ´ºº¤Ç¡È¥¯¥½É×¡É¤¿¤Á¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃ¡¤¤Î¤á¤¹¡¢ÄË²÷¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¼ç±é¤Î¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ËµÔ¤²¤é¤ì½ý¤Ä¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÀï¤¤¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¼è¤êÎ©¤Æ¤ëÎ¥º§ÊÛ¸î»Î¡¦Èþ±ÀÈôÄ»¡£¤½¤ó¤ÊÈþ±À¤Î¸µÉ×¤Ç¡¢¶È³¦ºÇÂç¼ê¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê½êÂ°¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦°ì¥ÎÀ¥Ã£Ìé¤ò¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¤¬±é¤¸¤ë¡£
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø·º»ö7¿Í¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥¢¥Î¥Ë¥Þ¥¹¡Á·Ù»ëÄ£¡È»Ø»¦¿Í¡ÉÂÐºö¼¼¡Á¡Ù¡ØÊÛ¸î»Î¥½¥É¥à¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëµÚÀîÂóÏº¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¾ð¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤òºÙ¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëµÚÀî´ÆÆÄ¤¬¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡Ù¤ä¡Ø¥³¥¿¥·»Äï¤È»Í¶ìÈ¬¶ì¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥ÄÂðÇÛÊØ¡Ù¡Øµ¨Àá¤Î¤Ê¤¤³¹¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ßÀÃ«¹¸°ì¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤ËÈõ¸ý¹¬Ê¿¡¢½ÂÃ«Æäºé¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Èõ¸ý¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Èþ±À¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¾®¤µ¤Ê¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡ÖÈþ±ÀË¡Î§»öÌ³½ê¡×¤Î¥Ñ¥é¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦ÃÓËÜ½ã¡£°ÍÍê¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤¡¢ËÉÙ¤ÊIT·ÏÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¤ÆÈþ±À¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
Èõ¸ý¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢³¹Ãæ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2020Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËÈ´Å§¡¢2024Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×NOWÉôÌç14°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
½ÂÃ«¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Èþ±À¤¬¿®Íê¤òÃÖ¤¯¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÄ´ºº°÷¡¦°Ë¸¶Ëã°á¹á¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤òÏÃ¤¹¤¬¡¢Ä´ºº¤Î¤¿¤á¤ÎÀøÆþÀè¤Ç¤Ï¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Ëè²ó¤ÎÊÑÁõ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
½ÂÃ«¤Ï¡¢11Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿NMB48¤ò2023Ç¯Ëö¤ËÂ´¶È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥é¥¸¥ª¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÂî±Û¤·¤¿¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌöÃæ¡£
¤Ê¤ª¡¢¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ö¡Áµ¶¤ê¤ÈÎ¢ÀÚ¤êÊÔ¡Á¡×¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÊüÁ÷Í½Äê¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦Hulu¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÀè¹ÔÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏºîÉÊ¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤¬¤È¤Æ¤â¿´ÃÏÎÉ¤¯¡¢Êª¸ì¤¬Ç¼ÆÀ¤È¶¦´¶¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÃÓËÜ½ã¤ÏÈþ±ÀÀèÀ¸¤ò½ã¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ÈËÉÙ¤ÊITÃÎ¼±¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢Èþ±ÀÀèÀ¸¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã£Ìé¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¡¢½ã¤ÎÎø¤Î·ëËö¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£season1.season2¤ÎÊüÁ÷¤½¤·¤ÆÇÛ¿®¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
½ÂÃ«Æäºé¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÀµµÁ¤È»×¤¤¤ä¤ê¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¥º§¤Î¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËèÏÃ¤´¤È¤Ë¥Ð¥·¥Ã¤È²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¿´¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
»ä¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈþ±ÀË¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¯Ä´ºº°÷¤Î°Ë¸¶Ëã°á¹á¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ËÀ®¤êºÑ¤Þ¤¹Ëã°á¹á¤Î¼·ÊÑ²½¤ä¡¢ÉáÃÊ¤ÎÌµ°¦ÁÛ¤Ê°ìÌÌ¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÌÀ¤ë¤¯Í¥¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤¹¤Æ¤¤Ê½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢»É·ãÅª¤ÇÁÖ²÷¤Ê»þ´Ö¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÊüÁ÷¤ËÇÛ¿®¤Ë¤È¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡ØÎ¥º§ÊÛ¸î»Î ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡Á°Ö¼ÕÎÁÁèÃ¥ÊÔ¡Ù
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«
2024Ç¯10·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µ¶âÍË¡¡¿¼Ìë0»þ30Ê¬¡Á0»þ59Ê¬
½é²ó¤Ï¿¼Ìë0»þ35Ê¬¡Á
Hulu¡¢TVer¤ÇËèÏÃÊüÁ÷¸å¤Ë¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¥¥ã¥¹¥È¡§¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢½ÂÃ«Æäºé¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥
±é½Ð¡§µÚÀîÂóÏº¡¢µÜÏÆÎ¼¡¢ÂÀÅÄÍ¦
µÓËÜ¡§¹ñ°æ·Ë¡¢ËÜ»³µ×Èþ»Ò¡¢ÌÚÂì¤ê¤Þ
²»³Ú¡§ÃæÂ¼²Âµª
À©ºî¡§µÈÅÄ³¨
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§ÃæÂ¼·½¸ã
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§Àîî´¾¼¹¨
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ßÀÃ«¹¸°ì¡¢¶Ì°æÂçÏ©¡¢ÆñÇÈÍµ²ð¡¢¾¾ËÜ´ð¹°¡¢ÀÐÈø½ã¡¢ÉðËöÂçºî¡¢À¾¸¶½¡¼Â
¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿ÀºêÎÉ
À©ºî¶¨ÎÏ¡§PROTX
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¡ØÎ¥º§ÊÛ¸î»Î ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡Áµ¶¤ê¤ÈÎ¢ÀÚ¤êÊÔ¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¡Á°Ö¼ÕÎÁÁèÃ¥ÊÔ¡Á¡Ù¤ÎºÇ½ªÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤éHulu¤ÇÀè¹ÔÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£2025Ç¯¤ËÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷Í½Äê¡£