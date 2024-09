¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤â¡ª²£ÉÍ¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼2024

横浜キャンピングカーショー2024実行委員会は、みなとみらいエリアの展示会場パシフィコ横浜で『横浜キャンピングカーショー2024』を9月14日(土)、15日(日)の2日間開催します。

横浜キャンピングカーショー2024

名称 : 横浜キャンピングカーショー2024

開催日時: 2024年9月14日(土)、15日(日)10:00-17:00

会場 : パシフィコ横浜ホールC・D(10,000m2)

神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

入場料 : 【当日券 ※紙】

大人(高校生以上)1,200円/小人(小・中学生)入場無料

【当日券 ※電子チケット】

大人(高校生以上)1,000円/小人(小・中学生)入場無料

【前売券 ※電子チケット】

大人(高校生以上)800円/小人(小・中学生)入場無料

※障がい者手帳のご提示でご本人様と付き添いの1名様無料

※【くるま旅クラブ会員】

スタンダード会員はイベント特典利用券・

プレミアム会員は会員証提示で入場可能

※電子チケットは日本RV協会チケットセンターにて発売

URL : https://jrva-event.com/event/yccs2024/

主催 : 横浜キャンピングカーショー2024実行委員会

後援 : 横浜市・一般社団法人横浜みなとみらい21・

公益財団法人横浜市観光協会・FMヨコハマ

協力 : 月刊オートキャンパー・キャンプカーマガジン・カーネル

▼横浜キャンピングカーショーとは?

本年で4回目となる、一年に一度、パシフィコ横浜で開催されるキャンピングカーの展示販売会です。

大手製造メーカー・販売店の約130台のキャンピングカーが全国から集まります。

憧れの輸入キャンピングカーや、はやりの軽キャン、普段使いにも適したバンコンモデル、さらには牽引式のキャンピングトレーラーなど、様々なタイプのキャンピングカーがパシフィコ横浜に。

あなたのライフスタイルに合った一台がきっと見つかります。

キャンピングカーを見て・触って、さらにはエキスパートに直接話を聞けるチャンスです。

また、FMヨコハマの公開収録等を行うイベントステージや、キッチンカーコーナー、アウトドアグッズ販売ブース等ご家族で一日楽しめるイベントです。

▼2024年出展

キャンピングカー出展:53社 ※2023年44社132台

用品情報 :13社 ※2023年14社

来場者数 :15,000人(2日間合計予想) ※2023年9,019人

▼出展車両紹介

※出展車両は予告なく変更になる場合があります。

予めご了承ください。

車両名 :Morning One キャンパージャスト

出展社名 :新相武

車両タイプ :軽キャンピングカー

車両本体価格:3,410,000円(税込)〜

小回りが利いて街中や山道でも運転しやすい軽トラックをベースとしたキャブコンタイプのキャンピングカー

車両名 :スペランツァ 540M

出展社名 :東和モータース

車両タイプ :バンコン

車両本体価格:10,265,000円(税込)〜

デザイン性と安全性を兼ね備えたFIAT DUCATOベースの日本で使用する事にこだわったジャパンメイドキャンピングカー

スペランツァ 540M外装

スペランツァ 540M内装

車両名 :Adria Sonic Plus 600 SL

出展社名 :クラフト

車両タイプ :フルコン

車両本体価格:19,712,000円(税込)〜

豪華な設備を備えたアドリア社高級輸入キャンピングカー

Adria Sonic外装

Adria Sonic内装

車両名 :TR540S Join

出展社名 :RVトラスト

車両タイプ :バンコン

車両本体価格:10,120,000円(税込)〜

二人旅に最適な設備と空間を備えた人気のハイエースベースのキャンピングカー

TR540S外装

