½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤¬¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡ª36ºÐ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ç36ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£½ÅÀ¹¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£36¤µ¤¤¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Ê¤ê¤Î·Á¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÃÈ¤«¤¤¤ß¤ó¤Ê¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Íè·î¡Ä¤È¤¢¤ëÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã㊙️¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢·ëº§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Î¤è¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¤¨¡¼36¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¤Þ¤¸¤Ç36¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ó¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¿åÃå¤âºÇ¹â¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ²á¤®¡×¤È¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Èà½÷¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Ê¤ê¤Î·Á¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÃÈ¤«¤¤¤ß¤ó¤Ê¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Íè·î¡Ä¤È¤¢¤ëÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã㊙️¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢·ëº§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Î¤è¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¤¨¡¼36¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¤Þ¤¸¤Ç36¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ó¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¿åÃå¤âºÇ¹â¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ²á¤®¡×¤È¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Èà½÷¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£