【Girls be smily!】9月6日 公開

すみぽん(高倉菫)さん

白泉社は9月6日、すみぽん(高倉菫)さんのグラビア企画「Girls be smily!」をヤングアニマルWebにて公開した。

本企画では健康的な美しいボディに、弾けるような笑顔のすみぽん(高倉菫)さんが登場。可愛らしい姿から艶と色気を感じられる姿まで様々な魅力を感じられるグラビア15枚が掲載されている。

□ヤングアニマルWeb「Girls be smily!」

撮影/青山裕企

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.