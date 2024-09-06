Hey! Say! JUMPÈ¬²µ½÷¸÷¡¢·ëº§½ËÊ¡¤Ë°ìÎé ¡È¤ªÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©¡É¤ËÈ¿±þ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/06¡ÛHey! Say! JUMP¤ÎÈ¬²µ½÷¸÷¤¬¡¢5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£MC¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤«¤é·ëº§¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬²µ½÷¸÷¡¢ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤ÎÎÅÍÜ´ü´Ö¤ò¸ì¤ë
8·î12Æü¤Ë°ìÈÌ¿Í¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿È¬²µ½÷¡£ÁáÂ®¡¢ÉÍÅÄ¤«¤é¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢È¬²µ½÷¤Ï°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê°ìÎé¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÉÍÅÄ¤«¤é¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÈÌ¿Í¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ºÊ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Ä¡×¤ÈÛ£Ëæ¤ËÊÖÅú¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬²µ½÷¸÷¡¢ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤ÎÎÅÍÜ´ü´Ö¤ò¸ì¤ë
¢¡È¬²µ½÷¸÷¡¢¡È¤ªÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©¡É
8·î12Æü¤Ë°ìÈÌ¿Í¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿È¬²µ½÷¡£ÁáÂ®¡¢ÉÍÅÄ¤«¤é¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢È¬²µ½÷¤Ï°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê°ìÎé¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÉÍÅÄ¤«¤é¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÈÌ¿Í¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ºÊ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Ä¡×¤ÈÛ£Ëæ¤ËÊÖÅú¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û