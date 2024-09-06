10·î¤«¤éºÇÄãÄÂ¶â¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤ÎµÁÌ³²½¤¬³ÈÂç¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï
10·î¤«¤é¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤¬1Àé55±ß¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ÛÍÑ¼Ô¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇÄãÄÂ¶â°Ê¾å¤ÎµëÎÁ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¸ÛÍÑ¼ç¤Ë¤Ï¡¢50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
ÄÂ¶â¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï10·î½é½Ü¤Ç¤¹¡£°ú¤¾å¤²°Ê¹ß¤ÎµëÎÁ¤Ç¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ãí°ÕÅÀ¤Ï¡¢¸òÄÌÈñ¤ä³Æ¼ï¼êÅö¤ò°ú¤¤¤Æ¤«¤é»þµë·×»»¤¹¤ë¤³¤È¡£¤â¤·ºÇÄãÄÂ¶âÌ¤Ëþ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢1Àé55±ß¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç¤¹¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢½©ÅÄ¸©¤Î951±ß¤«¤éÅìµþÅÔ¤Î1Àé163±ß¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤Ï212±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¡¢Á°Ç¯¤è¤ê50±ß¤Û¤É¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½µ20»þ´ÖÆ¯¤¯¿Í¤Ï½µ1Àé±ß¡¢·î4Àé±ß¡¢Ç¯4Ëü8Àé±ßÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉÞÍÜ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡ÈÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡É¤òÄ¶¤¨¤º¤ËÆ¯¤¤¿¤¤Êý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾õ10·î°Ê¹ß¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤è¤êÄã¤¤»þµë¤Î´ë¶È¤Ï19.2¡ó¤¢¤ê¡¢ÄÂ¾å¤²¤ò¹Ô¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËºÇÄãÄÂ¶â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤âÄÂ¾å¤²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë¶È¤¬21.1¡ó¡£¹ç¤ï¤»¤ÆÌó4³ä¤Î´ë¶È¤¬ÄÂ¾å¤²Í½Äê¤Ç¤¹¡£Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÈÆ¯¤Â»¡É¤è¤ê¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ï ¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤ÎµÁÌ³²½¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ÃÆþ¤Î¾ò·ï¤Ï¡Ê1¡Ë½µ¤Ë20»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¯¤³¤È¡¢¡Ê2¡Ë·î¼ý¤¬8Ëü8Àé±ß°Ê¾å¡ÊÇ¯¼ý106Ëü±ß°Ê¾å¡Ë¤Ê¤É¤È¡¢´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î²ÃÆþ¾ò·ï¤Ï½¾¶È°÷¿ô101¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢10·î°Ê¹ß¤Ï½¾¶È°÷¿ô51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê10·î°Ê¹ß¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î³ÈÂç¤ÈºÇÄãÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¡¢Î¾Êý¤Î±Æ¶Á¤ËÇº¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤È¼ê¼è¤ê¤¬²ÃÆþÁ°¤è¤ê¸º¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë·î¼ý10Ëü±ß¤À¤È¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¡¢½êÆÀÀÇ¤ÇÌó1Ëü4Àé500±ß°ú¤«¤ì¡¢¼ê¼è¤ê¤ÏÌó8Ëü5Àé500±ß¡£¡ÈÆ¯¤Â»¡É¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤¹¤¬·î¼ý11Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤¬Ìó1Ëü6Àé600±ß¤Ç¡¢¼ê¼è¤ê¤ÏÌó9Ëü3Àé400±ß¡£Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ëÁ°¤Î8Ëü8Àé±ß¤è¤ê¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ëµ¡²ñ¤Ë¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ñ¼Ò¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤âµëÎÁ¤Î3Ê¬¤Î2¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡Ö½ýÉÂ¼êÅö¶â¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï·¸å¤Ë¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Êª²Á¾å¾º¤¬¤¹¤°¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÊª²Á¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤¿¤È¤¡¢º£¤Î¼ýÆþ¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ä¼«±Ä¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ï¸ÛÍÑ¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ë¤âºÇÄãÄÂ¶â¤ËÂå¤ï¤ë´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£