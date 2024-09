省電力化と静音化を実現！フィールド・レイク「フィールドレイク東芝N300 NAS HDD」

フィールド・レイクは、東芝製最新型のN300シリーズハードディスクを採用した、フィールドレイク東芝N300 NAS HDDの取り扱いを開始しました。

全国のパーツショップで、2024年9月6日(金)より販売中です。

フィールド・レイク「フィールドレイク東芝N300 NAS HDD」

製品型番 :N300A02〜N300A20 (下2桁はTB容量)

店頭発売日:9月6日(金)

価格 :オープン価格

保証期間 :3年

【2台セット】

製品型番 :N302A02〜N302A20 (下2桁はTB容量)

店頭発売日:9月6日(金)

価格 :オープン価格

保証期間 :3年

新たに発売された、フィールドレイク東芝N300 NAS HDDは、従来のフィールドレイクMN/JP NAS HDDからの完全移行で、これまで18TB以上の製品でのみ採用されていた、新しい東芝Mx09/10世代筐体※1を新たに全ての容量で採用。

全ての容量で512MiBキャッシュを搭載し、より高速な書込みを実現するConventional Magnetic Recording(CMR)記録方式を採用、12TB以上の大容量製品ではヘリウム充填により省電力化と静音化を実現。

高速な読み書き性能と、エンタープライズグレードHDDの筐体をベースとした高い耐久性は、24時間365日の連続使用が可能で、長期間、安全なデータ保管が要求されるNAS向けHDDのニーズに応えます。

■より安心できる保証の提供

フィールドレイク東芝N300 NAS HDDは、新たに東芝が国内向けに流通を始めたN300シリーズハードディスクを採用し、メーカーが定める3年間の保証期間をフルに提供します。

2台セット(N302)では、セット割引や、保証の一元化など、複数台購入時の利便性を高めます。

また、従来のJP版の独自サービスとして提供されていた万が一の製品故障時の同時交換サポート※2に引き続き対応しつつ、新たに交換時の一時的なデータの退避先として利用可能な1TBのクラウドスペースを交換期間の40日間、無償提供します。

※3

※1 一部海外向けN300の流通品は旧世代東芝製品が含まれます

※2 東芝製ハードディスク 同時交換サービス説明ページ

https://www.fieldlake.com/support/toshiba/exchange/

※3 製品交換時クラウドスペース無償提供サービスの説明ページ

https://www.fieldlake.com/support/toshiba/cloudspace/

●共通スペック

型番 :N300A02〜N300A20 (下2桁はTB容量)

型番(2台セット) :N302A02〜N302A20 (下2桁はTB容量)

容量 :2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/22TB

ヘリウム充填 :12TB以上

記録方式 :CMR

回転数 :7200rpm

バッファサイズ :512MiB

インターフェース :SATA 6Gbps

データ転送速度 :281MB/s (268MiB/s)

MTTF :100万〜120万時間

ワークロード :年間180TB

フォームファクタ :3.5型(高さ:26.11mm,奥行き:147.0mm,幅:101.85mm)

重量 :720g(最大)

消費電力(アイドル時):2.88W〜5.74W

保証期間 :3年間

