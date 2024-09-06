¡Ú¼«Ì±ÁíºÛÁª¡Û¾®Àô¸µ´Ä¶Áê¤¬½ÐÇÏ²ñ¸«¡Ö·èÃå¡¡¿·»þÂå¤ÎÈâ¤ò¤¢¤±¤ë¡×À¯ºöÁ´ÍÆ
¾®Àô¸µ´Ä¶Âç¿Ã¤¬6Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¡£È¯É½¤·¤¿À¯ºö¤ÎÁ´ÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö·èÃå¡¡¿·»þÂå¤ÎÈâ¤ò¤¢¤±¤ë¡×¡£
¾®Àô»á¤Ïº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÌä¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤ì¤ë¤«¡£ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö²þ³×¤ò¾§¤¨¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²þ³×¤ò°µÅÝÅª¤Ë²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¡×¤È¶¯Ä´¡£ºÇ½é¤ËÃå¼ê¤¹¤ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¶¦´¶¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÀ¯¼£²þ³×¡×¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÁíÍýÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦¡×¤ÈÁá´ü¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¹Ô¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Ø¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Áªµó¤Ç¿®Ç¤¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¡¢Í×¿¦¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¡£
Áªµó¤Ç¤Î¸øÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1¡¥ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢2¡¥ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¿·¼¹¹ÔÉô¤Ç¡¢¸·Àµ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÎ×¤à¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
À¯¼£²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¯ºö³èÆ°Èñ¤òÇÑ»ß¡¢µìÊ¸ÄÌÈñ¤Ï¸ø³«¡¢»Ä¶â¤Ï¹ñ¸Ë¤ËÊÖÇ¼¡×¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¬À©²þ³×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎËÜ´Ý¤Ç¤¢¤ë²ò¸Ûµ¬À©¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤ò¹Ô¤¦¤È¶¯Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤òÁ´ÌÌ²ò¶Ø¤·¡¢ÃÏÊý¤Î°ÜÆ°¤ÎÉÔÊØ¤ò²ò¾Ã¡×¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëË¡°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¡¢¹ñÌ±ÅªµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÌÀµ¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅ±ÇÑ¤ò·Ç¤²¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡¢¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£