ÆÒ»Ò¡¦°ËÆ£º»è½¡¢À¸ÊüÁ÷¤Çµã¤¯¡¡²Ö¹¾¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö»ä¤ÎÊý¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£º»è½¤¬£¶Æü¡¢£Î£È£Ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÇµÁÍý¤Î»Ð¤È¤Ê¤ë²Ö¹¾¤ò±é¤¸¤¿¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢º£·î¤Ç½ª¤ï¤ë¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤«¤é¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î°ËÆ£¤¬ÅÐ¾ì¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Î¿ô¡¹¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â¤¢¤ë²Ö¹¾¤ò±é¤¸¤¿¿¹ÅÄ¤Ï¡¢ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤Ï¤ë¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ËÆÒ¤Á¤ã¤ó¤È£²¿Í¤ÇÆüµ¤òÇ³¤ä¤¹¥·¡¼¥ó¡×¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö£²¿Í¤Ç¤³¤Î²È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤È³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥·¡¼¥ó¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤³¤Ï¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤È¥«¥á¥é¤¬²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº»è½¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤¿´¶¾ð¡£°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö²Ö¹¾¤È¤Î¤³¤È¤ÏÄ¹¤¯Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¿ÆÍ§¤È¤·¤Æ¤â¤À¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤â¶á¤Å¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Ë¾ÃÒ¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆÍÁ³¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤«ÆÍÁ³¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö»ä¤ÎÊý¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¡¢»ä¤Î¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏË¾ÃÒ¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤µ¤Þ²£¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢ÂçµÈ¤â¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÎÊý¤ò¡Ä¡×¤È´«¤á¡¢°ËÆ£¤â¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÇÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£