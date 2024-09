Googleの写真管理サービス「Google フォト」には高度な検索機能が搭載されており、「食べ物」「海」「山」といった単語で検索することで膨大な写真ライブラリから目的の写真を探すことが可能です。この検索機能の強化アップデートが2024年9月5日(木)に実施され、自然な文章で条件を細かく指定して絞り込み検索できるようになりました。Google Photos: Search improvements and early access to Ask Photos

https://blog.google/products/photos/google-ask-photos-early-access/Google フォトの検索機能の例が以下。「sky(空)」で検索すると空を含む写真だけを検索できます。ここまでは従来の検索と同じです。続いて、「blue sky(青い空)」と検索。すると、夜や夕方の写真が排除され、青い空が写った写真だけが表示されました。新たな検索機能では、こんな感じに自然な文章で画像を絞り込めるというわけです。自然な文章での検索機能は記事作成時点では英語にのみ対応しており、日本語で「青い空」と検索しても何もヒットしませんでした。Googleによると、英語以外の言語には今後数週間以内に対応予定とのことです。なお、2024年9月5日(木)にはアメリカの一部のユーザーを対象にGeminiを用いた画像検索機能「Ask Photos」のテストも始まりました。Ask Photosでは「スタンリーのホテルに食べたのは何だったっけ?」といった質問を入力するだけで、ライブラリ内の適切な画像を探して質問に返答してくれます。