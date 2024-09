衝撃の初登場からわずか2日、イギリス・ロンドン生まれ日本で育った女子スーパースターが大先輩をヒザ一撃で衝撃KO。場内がどよめき、大チャントが沸き起こった。

【映像】衝撃のヒザ蹴りKO

WWE NXT公式のInstagramが、2度目の登場となるジュリアと現NXT王者・ロクサーヌ・ロペスのフェイスオフ動画を投稿した。その前にジュリアはこの日ゲスト出演していた「SMACKDOWN」所属のスーパースターであるチェルシー・グリーンともひと悶着。大先輩レスラーにエルボーからヒザを叩き込んでKOし、会場からどよめきが起きた。

SMACKDOWNで活躍中の毒舌女子・チェルシーが乱入してロクサーヌに悪絡み。なぜかNXT女子タイトルに意欲を見せるチェルシーに割って入ったのが、9月1日にNXTで“電撃的な顔見せ”を果たしたばかりのジュリアだ。

シルバーのボディラインがくっきり見える衣装で登場したジュリアは、元WWE女子タッグ王者で団体所属歴も長い先輩チェルシーに“眼中にない”とばかりにエルボーで弾き飛ばすと、ヒザを叩き込んで一蹴。その場に居合わせた王者ロクサーヌも眉間にシワをよせて不快な表情を見せた。

まさかの展開に会場は騒然となるも「ジュリア、ジュリア!」の大コール。マイクを取ったジュリアは「Me.You.CW.(私とあなたがCWで)」と片言英語でロクサーヌへメッセージ。これは10月1日に開催されるNXTシカゴ大会での対戦要求だった。



この一連のやり取りに海外ファンも次々と反応。「ジュリアのオーラはレベルが違う。次のNXT王者確定だ」「入場シーン、放つオーラもプレゼンテーションも別格。スーパースターだ」と興奮ぎみのコメントが相次いだ。

ジュリアが口にした「CWで」の意味は、WWE NXTを放送している全米第5位の「The CW Network」のこと。コレを受けて王者のロクサーヌがXで「10月1日」と投稿するとジュリアも「I’m going to CW. Arrivederci, see you!(CWに出ます。アリーヴェデルチ)」と返答。鳴り物入りのWWE移籍からわずか1カ月でNXTのタイトル戦線へと殴りこみをかける。

