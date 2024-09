【アストロボット】9月6日 発売価格: 7,980円 8,980円(デジタルデラックス版)

ソニー・インタラクティブエンタテインメントのプレイステーション 5用アクション「アストロボット」が、ウェブサイト「Metacritic」にてメタスコア94点を獲得した。

本作は本日9月6日に発売されたアクションゲーム。PS4用ソフト「プレイルーム」などに登場する小さなロボットのキャラクター「アストロ」が登場する新作タイトルで、可愛らしいビジュアルや、SIEが手掛けてきた作品のキャラクターを模したアストロも登場するなど、遊び心に溢れた作品となっている。

記事執筆時点で112件のレビューデータがまとめられており、94点という高いスコアを獲得した。これを受けて、SIEのソニー・インタラクティブエンタテインメントインディーズ イニシアチブ代表である吉田修平氏は自身のXにて、本作を開発したTeam ASOBIをお祝いするポストを投稿している。

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.