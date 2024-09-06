¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÎµÙ¾ìÍýÍ³¤Ïº¸¥Ò¥¶¤Î¥±¥¬¤ÈÅüÇ¢ÉÂ¡¡»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¤¬ÀâÌÀ
¡¡8Æü¤«¤éÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç»Ï¤Þ¤ëÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤ò½éÆü¤«¤éµÙ¾ì¤¹¤ë²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê32¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦°°ÉÙ»Î¡Ë¤¬6Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÄ´À°¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²£¹Ë¤«¤éÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½ä¶ÈÃæ¤Ë¡Êº¸¡Ë¥Ò¥¶¤òÄË¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬1ÈÖÂç¤¤¤¡£·ìÅüÃÍ¤â¾å¤¬¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤â10¥¥íÍî¤Á¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÄË¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²£¹Ë¤Î¥Ò¥¶¤ÎÁ´¼£´ü´Ö¤Ï2¡¢3½µ´Ö¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´À¤âÎ®¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð·ìÅüÃÍ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸µ¡¹¥Ò¥¶¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤ä¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£¥Ò¥¶¤Î¾õÂÖ¤¬²óÉü¼¡Âè¡¢½©½ä¶È¡¢¶å½£¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£