¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¤¬²ø¤·¤¯Èù¾Ð¤à¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø°Ëâ¤Ê¥«¥Î¥¸¥ç¤ÏºÛÈ½´±¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð²ò¶Ø
¡¡´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿·ºî¥É¥é¥Þ¡Ø°Ëâ¤Ê¥«¥Î¥¸¥ç¤ÏºÛÈ½´±¡Ù¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¡¢º£·î21Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÊÁ´14ÏÃ¡¿½é²ó2ÏÃÇÛ¿®¡¢°Ê¹ßËè½µ¶â¡¦ÅÚÍË1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¡Ë¡£ËÜºî¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¡¢ÆÇ¡¹¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø°Ëâ¤Ê¥«¥Î¥¸¥ç¤ÏºÛÈ½´±¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÌÜÅª¤Ç¥¨¥ê¡¼¥ÈºÛÈ½´±¤ËØá°Í¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤¤¡Ë¤·¤¿°Ëâ¥«¥ó¡¦¥Ó¥ó¥Ê¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¡Ë¤¬Ç®·ì·º»ö¥Ï¥ó¡¦¥À¥ª¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£´ÆÆÄ¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥Ô¥ç¡¢µÓËÜ¤Ï¥Á¥ç¡¦¥¤¥¹¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ÃÏ¹ö¤«¤éÍè¤¿°Ëâ¥«¥ó¡¦¥Ó¥ó¥Ê¤Ï¡¢10¿Í¤ÎÈÈºá¼Ô¤òÃÏ¹ö¤Ë°ú¤¤º¤êÌá¤¹»ÈÌ¿¤Î¤¿¤á¥¨¥ê¡¼¥ÈºÛÈ½´±¤ËØá°Í¤·¿Í´Ö³¦¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÈÈºá¼Ô¤Ø¤Î´²Âç¤ÊÈ½·è¤ËÂÐ¤·À¤´Ö¤«¤éÂçÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ó¥Ê¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤ï¤¶¤È·Ú¤¤È½·è¤ò²¼¤·¡¢ÈÈºá¼Ô¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤Ë»¦¤·¤ÆÃÏ¹ö¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡È°ËâÅª¤Ê¹Í¤¨¡É¤ÇÈà¤é¤òºÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇ®·ì·º»ö¤Î¥Ï¥ó¡¦¥À¥ª¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤Ï°ìÅ¾¤¹¤ë¡£¥Ó¥ó¥Ê¤ÏºÛÈ½´±¤ÎÂÎ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÌµ»ö¤ËÇ¤Ì³¤ò´°¿ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥À¥ª¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤òÅê¤²½Ð¤¹¤Î¤«¡½¡½¡½¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤«¤éËÜÅö¤ÎºÛÈ½¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Â¤êÉÕ¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÀÖ¤¤¥é¥¤¥ó¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ã¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢½Å¡¹¤·¤¤Èâ¤Ë¡¢âù¡Ê¤Ï¤ê¤Ä¤±¡Ë¤Ë¤µ¤ì¤¦¤á¤À¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëÀÐÁü¡¢¥®¥ç¥í¤Ã¤È¤·¤¿ÌÜ¶Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë²Ö¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÃÏ¹ö¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤é¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í±é¤¸¤ë¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡È°Ëâ¡È¥«¥ó¡¦¥Ó¥ó¥Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£½ãÇò¤ÎÍÎÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÍè¤¿¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤ï ÃÏ¹ö¤Ø¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ò»ç¤Ë¸÷¤é¤»¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤à¡£»ý¤ÁÁ°¤Î±éµ»ÎÏ¤Ç°Ëâ¤Ê¤Î¤Ë¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤Ì¥ÏÇÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø°Ëâ¤Ê¥«¥Î¥¸¥ç¤ÏºÛÈ½´±¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÌÜÅª¤Ç¥¨¥ê¡¼¥ÈºÛÈ½´±¤ËØá°Í¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤¤¡Ë¤·¤¿°Ëâ¥«¥ó¡¦¥Ó¥ó¥Ê¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¡Ë¤¬Ç®·ì·º»ö¥Ï¥ó¡¦¥À¥ª¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£´ÆÆÄ¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥Ô¥ç¡¢µÓËÜ¤Ï¥Á¥ç¡¦¥¤¥¹¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇ®·ì·º»ö¤Î¥Ï¥ó¡¦¥À¥ª¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤Ï°ìÅ¾¤¹¤ë¡£¥Ó¥ó¥Ê¤ÏºÛÈ½´±¤ÎÂÎ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÌµ»ö¤ËÇ¤Ì³¤ò´°¿ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥À¥ª¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤òÅê¤²½Ð¤¹¤Î¤«¡½¡½¡½¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤«¤éËÜÅö¤ÎºÛÈ½¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Â¤êÉÕ¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÀÖ¤¤¥é¥¤¥ó¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ã¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢½Å¡¹¤·¤¤Èâ¤Ë¡¢âù¡Ê¤Ï¤ê¤Ä¤±¡Ë¤Ë¤µ¤ì¤¦¤á¤À¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëÀÐÁü¡¢¥®¥ç¥í¤Ã¤È¤·¤¿ÌÜ¶Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë²Ö¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÃÏ¹ö¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤é¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í±é¤¸¤ë¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡È°Ëâ¡È¥«¥ó¡¦¥Ó¥ó¥Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£½ãÇò¤ÎÍÎÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÍè¤¿¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤ï ÃÏ¹ö¤Ø¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ò»ç¤Ë¸÷¤é¤»¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤à¡£»ý¤ÁÁ°¤Î±éµ»ÎÏ¤Ç°Ëâ¤Ê¤Î¤Ë¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤Ì¥ÏÇÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£