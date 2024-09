リンキン・パークが新メンバーを迎え再始動！7年ぶりの新曲MV公開、アルバムリリース＆ワールドツアーを発表

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■新メンバー、エミリー・アームストロングとコリン・ブリテンを迎えたニューアルバム『FROM ZERO』は11月15日リリース決定!

リンキン・パーク(LINKIN PARK)が7年ぶりとなる新曲「The Emptiness Machine」を9月6日に配信。メンバーのジョー・ハーン自ら監督を務めたMVも公開した。

今回の再始動にあたり、マイク・シノダ、ブラッド・デルソン、フェニックス、ジョー・ハーン、という従来のメンバーに加え、Dead Saraというバンドで活躍したエミリー・アームストロングを共同ボーカルに、G Flip、Illenium、One OK Rockといったアーティストのソングライティングやプロデュースで知られるコリン・ブリテンをドラマーに迎えた新生リンキン・パークは、新曲「The Emptiness Machine」に続き、11月15日にはニューアルバム『FROM ZERO』をリリースすることも発表した。

新曲リリースと同時にリンキン・パークの公式サイト及びYouTubeチャンネルでは、日本時間9月6日7時からライブストリーミング配信が行われ、新曲「The Emptiness Machine」の他、「Numb」「One Step Closer」「In The End」「Faint」などバンドの代表曲を交えた全14曲のライブパフォーマンスが配信され今回の再始動を盛り上げた(現在もアーカイブ視聴可能)。

さらに、ニューアルバム『FROM ZERO』リリースへ向けて、ロサンゼルス、ニューヨーク、ハンブルク、ロンドン、ソウル、ボゴタの世界6都市で『FROM ZERO WORLD TOUR 2024』と題したアリーナツアーを行うことも発表され大きな話題となっている。

2017年以降、バンドとしての活動は休止していたリンキン・パークだが、マイク、デルソン、ファレル、ハーンのメンバーは近年再会を始めていたそうだ。「バンドを再始動させよう」というよりは、単に一緒に過ごす時間を増やし大学時代からの友情の核である創造性と仲間意識を取り戻そうという直感のもと再会の機会を増やしていた彼らは。この間にさまざまな友人や仲間をスタジオに招き、その中でエミリーとコリンに特別な親近感を覚えたという。スタジオでの時間を重ねるにつれ自然なケミストリーが生まれ、こうして今回の再始動、すなわち『FROM ZERO』の誕生に繋がったのだ。

リリース情報

2024.09.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The Emptiness Machine」

2024.11.15 ON SALE

DIGITAL ALBUM『FROM ZERO』

<収録曲>

1. From Zero (Intro)

2. The Emptiness Machine

3. Cut The Bridge

4. Heavy Is The Crown

5. Over Each Other

6. Casualty

7. Overflow

8. Two Faced

9. Stained

10. IGYEIH

11. Good Things Go

リンキン・パーク OFFICIAL SITE

https://www.linkinpark.com/