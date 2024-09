²¾Áõ¤ò¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¤ªÌÌ¹©ºî¤â¡ª¿À¸Í¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡õ¥â¡¼¥ë¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールでは、2024年9月20日(金)〜10月31日(木)の期間、ハロウィーンイベントを実施!

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールでは、2024年9月20日(金)〜10月31日(木)の期間、ハロウィーンイベントを実施します。

2F ミュージアムでは、仮装をしたアンパンマンたちと会えるグリーティングを開催。

その他、ハロウィーン限定のお面工作も実施します。アンパンマンたちと、ハロウィーンの思い出を作れます。

1F ショッピングモールでは、この時期しか手に入らないハロウィーン限定グッズやフードを販売。

アンパンマン広場には、ハロウィーン限定フォトブースも登場し、記念撮影も楽しめます。

■2F ミュージアム(有料エリア)

<ハロウィーングリーティング>

仮装をしたアンパンマンとばいきんまんのハロウィーングリーティングを開催。

魔法使い姿のアンパンマンとドラキュラに仮装したばいきんまんに会えるのは今だけ!

期間 :2024年9月27日(金)〜10月31日(木)

時間 :1日2回開催

場所 :2F ミュージアム やなせたかし劇場

参加費:無料(要ミュージアム入館)

※状況により内容が変更となる場合がございます

※定員に達し次第ご案内を終了いたします

※画像はイメージです

<ハロウィーンお面工作>

仮装をしたアンパンマン、ばいきんまんのお面工作を実施します。

のりとペンだけで簡単に作ることができるので、小さなお子さまでも楽しめます。

期間 :2024年9月20日(金)〜10月31日(木)

場所 :2F ミュージアム みみせんせいのがっこう

参加費:無料(要ミュージアム入館)

※画像はイメージです

<入館者プレゼント>

期間中に、2F ミュージアムへご入館いただいたお子さまにオリジナルの「ハロウィーンシール」(非売品)をプレゼントします。

期間:2024年10月1日(火)〜10月31日(木)

場所:2F ミュージアム

対象:こどもチケットでご入館のお子さま(1歳〜小学生)

※無くなり次第終了

※画像はイメージです

■1F ショッピングモール(無料エリア)

<ハロウィーンフォトブース>

1F アンパンマン広場では、ハロウィーン限定のフォトブースが登場。

「アンパンマンにこにこ写真館」のカメラマンによる写真撮影も実施。

撮影した写真はミニカードにしてプレゼント。

その他、オリジナルフォトフレームに入れた記念写真(2L版サイズ 1枚 1,650円)の販売も行います。

アンパンマンにこにこ写真館 写真撮影

期間 :2024年9月20日(金)〜10月31日(木)

場所 :1F ショッピングモール アンパンマン広場

参加費:無料

※日によって撮影時間が異なります

※予告なく終了する場合がございます

<ハロウィーン限定グッズ&フード>

1F ショッピングモールの各ショップで、アンパンマンこどもミュージアム限定のハロウィーングッズやフードが登場。

仮装をしたアンパンマンたちのデザインのほか、お子さまの仮装にもおすすめのグッズも!

※仕様や価格は変更になる可能性がございます

※発売日は商品により異なります

※数量限定のため品切れになる可能性がございます

※画像はイメージです

※価格はすべて税込です

ハロウィーンスティックバルーン 価格:700円 店舗:ふうせんかばさんのふうせん屋

ハロウィーン限定 マシュマロソックス 価格:各880円 店舗:アンパンマンテラス神戸

ハロウィーンアクリルキーホルダー 価格:各880円 店舗:アンパンマンテラス神戸

ハロウィーンマスコット 価格:各2,200円 店舗:ふわふわぬいぐるみやさん

ハロウィーンアクションボールペン 価格:各1,100円 店舗:アンパンマンフレンズ

ハロウィーンステッカー 価格:各385円 店舗:アンパンマンフレンズ

ハロウィーンカチューシャ 価格:2,200円 店舗:ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

ハロウィーンワッペンセット 価格:1,650円 店舗:バタコさんの手づくりハウス

ハロウィーンマント(カーニバルゲーム景品) 価格:各1,500円 店舗:アンパンマンカーニバル王国

2L記念写真(ハロウィーンフレーム) 価格:各1,650円 店舗:アンパンマンにこにこ写真館

ハロウィーンチョコクランチ 価格:1,080円 店舗:アンパンマンテラス神戸

ハロウィーンマシュマロ 価格:864円 店舗:アンパンマンテラス神戸

ハロウィーンアンパンマンパン 価格:500円 店舗:ジャムおじさんのパン工場

