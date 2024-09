½©¤ÎÌ£³Ð¤Ö¤É¤¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡ª¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¦¥ó¡Ö¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¦¥ó¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×

おやつタウンは、2024年9月17日(火)〜10月31日(木)の期間、秋限定イベント「おやつタウンハロウィン」を開催!

おやつタウン「おやつタウンハロウィン」

おやつタウンは、2024年9月17日(火)〜10月31日(木)の期間、秋限定イベント「おやつタウンハロウィン」を開催します。

期間中園内はハロウィンの魔法に包まれ、親子で楽しめるプログラムが盛りだくさんです。

さらに、ベビースターキャラクターホシオくんとおやつタウンキャラクターシェルルがハロウィン仮装で来園者をお出迎えします。

「おやつタウンハロウィン」イベント概要

■ハロウィン帽子をプレゼント

おやつタウンキャラクターのハロウィン帽子を来園したお子様にプレゼント!

ハロウィン帽子を身に着けて、イベントを楽しめます。

■園内ハロウィン装飾・フォトスポット

イベント期間中はベビースターストリート、ゲームランドにてハロウィンをイメージした装飾で彩るほか、ハロウィンの魅力を存分に味わえるフォトスポットも登場します。

思い出に残る写真を撮影出来ます。

■期間限定ドリンク・スイーツ

期間限定で、ドリンクメニューに「ぷちぷちグレープカルピスソーダ」が誕生。

ぶどう味のシロップにカルピスソーダで割った2層のドリンク!秋の味覚ぶどうを使用したドリンクは、ほんのりとした酸味と、まろやかな甘さが絶妙にマッチ。

更に、ベビースタソフトクリーム、ベビースタードーナツ、おやつチュロのトッピングで使用しているカラフルなベビースターがイベント期間限定カラーです。

■キャラクターハロウィン仮装

ベビースターキャラクターホシオくん、おやつタウンキャラクターシェルルがハロウィンの仮装をして来園者をお出迎えします。

記念撮影の他、一緒に踊ってみんなで盛り上がることができます。

■オリジナルキラキラシールをプレゼント

おやつタウン開業5周年を祝して、来園者にオリジナルキラキラシールをプレゼントします。

イベント開催期間はおやつタウンキャラクター「ハーリー」のシールになっています。

シーズンによってデザインが変わる新キャラクターのシールを、全部集めてコンプリートして楽しめます。

※配布期間及び配布対象者つきましては公式ホームページをご確認ください。

施設名称: おやつタウン

所在地 : 三重県津市森町 1945-11

最寄り : 近鉄 久居駅

※久居駅〜おやつタウン間における三重交通バス運行

駐車場 : 第1駐車場 200台/他臨時駐車場あり/バス駐車場 10台(無料)

