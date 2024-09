¥·¥ã¥ê¥Ã¡ª¤Ã¤È¿·¿©´¶¡ª¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¡Ö¥Á¥í¥ë¡¡¤­¤Ê¤³¤â¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Á¤Ã¤È¥°¥ß¡×

モントワールは、チロルチョコとの共同企画品「チロル きなこもちみたいなもちっとグミ」を販売中!

商品名 :チロル きなこもちみたいなもちっとグミ

容量 :40g

販売チャネル:量販店、ドラッグストア、小売店など

希望小売価格:173円(税込)

モントワールは、チロルチョコとの共同企画品「チロル きなこもちみたいなもちっとグミ」を販売中です。

●チロル きなこもちみたいなもちっとグミ

チロルチョコ大人気商品の“チロルチョコ きなこもち”の味を再現し、チロルチョコ監修の元、ゼラチンの代わりに寒天を使用することで独特なシャリッ!もちっ食感を演出し、きなこもち風味に仕上がっている、新食感の寒天グミです。

「チロルチョコ きなこもち」が好きな方、新しいグミや新食感グミを探している方におすすめです。

