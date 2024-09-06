Âç´Ú¹Ò¶õ¡¢Ä¹ºê¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤ÎÄê´üÊØ¤ò±¿¹ÒºÆ³«¡¡10·î27Æü¤«¤é½µ4±ýÉü
Âç´Ú¹Ò¶õ¤Ï¡¢Ä¹ºê¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤Î±¿¹Ò¤ò10·î27Æü¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¡£
·î¡¦ÌÚ¡¦ÅÚ¡¦ÆüÍË¤Î½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹8ÀÊ¤È¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹174ÀÊ¤Î·×182ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A321neo¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤ÏÄ¹ºêÈ¯¤¬1»þ´Ö50Ê¬¡Á2»þ´Ö¡¢¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÈ¯¤¬1»þ´ÖÈ¾¡£
Âç´Ú¹Ò¶õ¤Ï¡¢Æ±Ï©Àþ¤ò2013Ç¯3·î¤Þ¤Ç±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó11Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î±¿¹Ò¤È¤Ê¤ë¡£9·î¤Ë¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
KE798¡¡Ä¹ºê¡Ê10¡§30¡Ë¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê12¡§30¡Ë¡¿·î¡¦ÌÚ¡¦ÅÚ
KE798¡¡Ä¹ºê¡Ê17¡§20¡Ë¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê19¡§10¡Ë¡¿Æü
KE797¡¡¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê08¡§00¡Ë¡ÁÄ¹ºê¡Ê09¡§30¡Ë¡¿·î¡¦ÌÚ¡¦ÅÚ
KE797¡¡¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê14¡§40¡Ë¡ÁÄ¹ºê¡Ê16¡§10¡Ë¡¿Æü