美容大国タイNo.1*インフルエンサープロデュースのリップ専門ブランド『Lipit.(リップイット)』が日本上陸!日本上陸第一弾として、溶岩(ラバ)のようにとろける質感で、ガラスコーティングしたかのようなツヤぷる唇を演出する美容液リップ「Lipit. クリッククリック ラバリップ」が発売されます。2024年9月13日(金)より全国のドン・キホーテ、楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)にて、先行発売開始。

LIP + DELICIOUS​=LIPLICIOUS“Delicious lips that not only look ​but also feel healthy”タイのNo.1* インフルエンサー がプロデュースした、タイコスメブランド「Lipit.(リップイット)」が日本 初上陸 見た目の美しさだけでなく、自然由来のエキスの力を活用したフルーティーな香りと美容成分で、唇の健康を目指すリップ専門ブランドです。プロデュースしているのは、SNS総フォロワー350万超え(2024年8月時点)のタイNo.1*美容 インフルエンサー 『ナット=ニサーマニー ラートウォラポン(Nutt-Nisamanee Lertvorapong)​』。日本上陸第一弾として、「Lipit. クリッククリック ラバリップ」が登場します。ブランドのモットーである「すべてをひとつにした便利な製品」を象徴した、ひと塗りで鮮やかな発色とツヤぷる唇を同時に叶える美容液リップです。