À¸³è¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÍÑ¤ÎÀè¶î¼Ô¡Ö²Ö²¦¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹Àè¤È¤Ï¡ÚÂÐÃÌ¡Û
¡ÖË¤«¤Ê¶¦À¸À¤³¦¤Î¼Â¸½¡×¤ò·Ç¤²¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö²Ö²¦¡×¡£À¸³è¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖMy Kao ¥á¥ó¥Ð¡¼¥µ¥í¥ó¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¡¡¥Õ¥¡¥óµ¯ÅÀ¤Ç¹¤²¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿·Ä¬Î®¡¿Ãø¼Ô¡§¾®ÉãÆâ¿®Ìé»á¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢²Ö²¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
À¸³è¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò摑¤à
¾®ÉãÆâ¡¡²æ¤¬²È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ»ö¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¤Ã¤È¡¢¤´¼«Âð¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë²Ö²¦¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¿¤ÁÀ¸³è¼Ô¤Î¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÄ¹Ç¯¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÛ¤¤¢¤²¤Æ¤¤¿²Ö²¦¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëDXÀïÎ¬ÉôÌç¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÅý³ç¥»¥ó¥¿¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÅªÌî¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢²Ö²¦Á´ÂÎ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¬ÅÄ¡¡ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éLife Value Solution Marketing¡Ê¥é¥¤¥Õ¥Ð¥ê¥å¡¼¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢°Ê²¼LVSM¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥Ð¥ê¥å¡¼¡ÊÀ¸³è²ÁÃÍ¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î¿´Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è²ÁÃÍ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤ä´¶¾ðÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÉãÆâ¡¡¸æ¼Ò¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£LVSM¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¼ÒÆâ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²¬ÅÄ¡¡²Ö²¦¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éÀ¸³è¼Ô¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ³«È¯¥Õ¥í¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÀ¸³è²ÁÃÍ¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LVSM¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¼ÒÆâ¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£À¸³è²ÁÃÍ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¸³è¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÂÐÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¼Ô¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¾®ÉãÆâ¡¡´ë¶È¤ÈÀ¸³è¼Ô¤ä¸ÜµÒ¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³«ÀßÁ°¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¬ÅÄ¡¡À¸³è¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤¬ÇÄ°®¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¤ÎÉ³ÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¼«¼Ò¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿À¸³è¼Ô¤ä¸ÜµÒ¤Î¥Ç¡¼¥¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥Ç¡¼¥¿¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÉãÆâ¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ï¡¢¡Ö¿¼¤µ¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤À¤È¡¢À¸³è¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²¬ÅÄ¡¡¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï2013Ç¯¤«¤é²ñ°÷À©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¡¢À¸³è¼Ô¤ä²Ö²¦¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄêÎÌ¡¦ÄêÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÀ¸³è¼Ô¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁÛÄê³°¤Î²ÁÃÍÈ¯·¡¤ä²¾ÀâÁÏ½Ð¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Ç¯Á°¤âº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤Î¡Ö²ÝÂê¡×
¾®ÉãÆâ¡¡Ìó10Ç¯Á°¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÅö»þÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê¤Ïº£¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²¬ÅÄ¡¡º£¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤¬¿»Æ©¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡¦¹ØÇã¹ÔÆ°¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿ÍÍ²½¡¦Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸³è¼Ô¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¸³è¼ÔÍý²ò¤ä¶¦ÁÏ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÉãÆâ¡¡º£¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ä¡¼¥ë¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åö»þ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²¬ÅÄ¡¡ÊÀ¼Ò¤Ï¡Ö²Ö²¦¥¦¥§¥¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡Ö¿Í¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·´üÂÔ¤ÎÀè¤¤¤¯´ë¶È¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤òÁ´ÂÎ¤«¤éÂª¤¨¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖMy Kao¡×¤È¤¤¤¦ÁÐÊý¸þ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò2022Ç¯12·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖMy Kao¡×¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯¾¦ÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ò¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯´ë¶ÈÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢ËèÆü¤Î¤¯¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ¡Ç½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖMy Kao ¥á¥ó¥Ð¡¼¥µ¥í¥ó¡×¤È¤¤¤¦²ñ°÷ÍÍ¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò2023Ç¯9·î¤Ë¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸³è¼ÔÍý²ò¤È¶¦ÁÏ²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½
¾®ÉãÆâ¡¡¿·¤¿¤Ë³«Àß¤·¤¿¡ÖMy Kao ¥á¥ó¥Ð¡¼¥µ¥í¥ó¡×ÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¡¢ÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¬ÅÄ¡¡½¾Íè¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶¦ÁÏ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Ï²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤Ê¿ä¿ÊÉôÌç¤¬»öÌ³¶É¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô¤È²ñ°÷ÍÍ¤Î´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖMy Kao ¥á¥ó¥Ð¡¼¥µ¥í¥ó¡×¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÖROOM¥ª¡¼¥Ê¡¼À©¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô¼«¤é¤¬ROOM¡Ê¸Ä¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ñ°÷ÍÍ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤ÊÀ¸³è¼ÔÍý²ò¤È¶¦ÁÏ²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¡¹¤ÎROOM¤Î¶¦ÁÏÌÜÅª¤äÀ¤³¦´Ñ¤â¡¢»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¥¼¥í¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¥³¥¹¥È¤âÏ«ÎÏ¤â¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹DXÀïÎ¬ÉôÌç¤¬¼ÒÆâ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¾ì¤Î´Ä¶À°È÷¤È±¿±ÄÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒÆâ¤ÎÊ£¿ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®ÉãÆâ¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÊ£¿ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍ¤¹¤ë²Ö²¦Á´ÂÎ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡¢¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¬ÅÄ¡¡¡Ö²Ö²¦¥¦¥§¥¤¡×¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ö²¦¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¤º¤Ã¤È¡Ö¤è¤¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÛ¤¤¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡ÖMy Kao¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢à¥â¥Î¤ò¤Ä¤¯¤ëá¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÀ¸³è¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÉãÆâ¡¡¡Ö¤è¤¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡¢¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢²Ö²¦¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
²¬ÅÄ¡¡¼Â¤Ï¡¢²Ö²¦¤ÎÎò»Ë¤ÏÀÐ¸´¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÄ¹À¥ÉÙÏº¤Ï¡¢ÀÐ¸´¤È¤¤¤¨¤Ð¹â²Á¤ÊÇõÍèÉÊ¤«°Â²Á¤Ç¤â¼Á¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¹ñ»ºÉÊ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢ÎÉ¼Á¤Î¹ñ»ºÀÐ¸´¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö²Ö²¦ÀÐ¸´¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬²Ö²¦¤Î¡Ö¤è¤¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤â¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×
¾®ÉãÆâ¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Üºö¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅªÌî¡¡Àè¤Û¤É²¬ÅÄ¤«¤éÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¡ÖMy Kao ¥á¥ó¥Ð¡¼¥µ¥í¥ó¡×¤Ï2023Ç¯9·î¤Ë¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡Ê2023Ç¯12·î¡Ë2¤Ä¤ÎROOM¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎROOM¤Ç¤¹¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¤Î²ñ°÷ÍÍ¤¬Ä¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î½àÈ÷¼¼¡×¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ°÷ÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÉãÆâ¡¡¼ÂºÝ¤Ë±¿±Ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢²ñ°÷ÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÅªÌî¡¡½¾Íè¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿²ñ°÷ÍÍ¤Ï¡¢²Ö²¦¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç®ÎÌ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÖMy Kao ¥á¥ó¥Ð¡¼¥µ¥í¥ó¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢²ñ°÷ÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖMy Kao¡×¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤ª¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖMy Kao¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖMy Kao ¤Ç¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅêÉ¼´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢200¶á¤¯¤ÎÅêÉ¼¤È¡¢150·ï¶á¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÃ´Åö¼Ô¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤«¤é¤ÎÊÖ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²ñ°÷ÍÍ¤«¤é¡Ö²Ö²¦¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¦ÁÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤âÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î±¿±Ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¾®ÉãÆâ¡¡¤Þ¤µ¤ËÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÅªÌî¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎROOM¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¤Î²ñ°÷ÍÍ¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ä¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Ê¹¤±¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ²ñ°÷ÍÍ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂé¸ïÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¤Î²ñ°÷ÍÍ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÉãÆâ¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅªÌî¡¡ÊÀ¼Ò¤Î¸½Ìò¼Ò°÷¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀÎ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë²ñ°÷ÍÍ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é²Ö²¦¤¬²ñ°÷ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢ÀèÇÚ¼Ò°÷¤âOB¡¦OG¤â¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤ª¤é¤º¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÉãÆâ¡¡º£¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸½Ìò¼Ò°÷¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÀÎ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¸æ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅªÌî¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«È¯Åª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ö²¦¤¬°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¸å¤â°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾ðÊó¤ò¥Ç¡¼¥¿¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ó³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë
¾®ÉãÆâ¡¡¡ÖÀ¸³è¼Ô¡¦¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦ÁÏ¡×¤ò·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö²¦¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅªÌî¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç²Ö²¦¾¦ÉÊ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ°÷ÍÍ¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ï´¶Æ°Åª¤Ê¤â¤Î¤â¡¢¥¯¥¹¥ê¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌ¡²è¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë²ñ°÷ÍÍ¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÉãÆâ¡¡Ì¡²è¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡´ë¶È¥µ¥¤¥É¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅê¹Æ¤·¤¿²ñ°÷ÍÍ¤âÈó¾ï¤Ë´î¤Ð¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅªÌî¡¡¡ÖMy Kao¡×¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥ÈË¬Ìä¼Ô¤ä²ñ°÷ÍÍ¤Î¡ÖMy Kao¡×¾å¤Ç¤Î±ÜÍ÷¡¦¹ØÇã¹ÔÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢²ñ°÷ÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÏÄêÀÅª¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄêÎÌÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸³è¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ö²¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖSNS¡×¤È¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤Î°ã¤¤¤È¤Ï
¾®ÉãÆâ¡¡SNS¤Ç¤âÄêÀÅª¤Ê¾ðÊó¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²¬ÅÄ¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤Ï¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÅê¹Æ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤Ë»È¤¦¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤âÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³è¼Ô¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÉãÆâ¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç»ÅÙ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²¬ÅÄ¡¡¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ò²ñ°÷ÍÍ¤Ë»ÈÍÑÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ëÃÏ°è¤Îº×¤ê¤ËÍÙ¤ê¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë½÷À¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤¤¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Î¥á¥¤¥¯Êø¤ìÂÐºö¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ê¡¢º×¤ê¤ä¥À¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶¨»¿¤·¤Æ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¹¤ëÏÃ¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸³è¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Äó°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÉãÆâ¡¡¤Þ¤µ¤ËÀ¸³è¼Ô¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¾å¼ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸æ¼Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿±ÄÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊKPI¤òÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅªÌî¡¡KPI¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÌ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏROOM¤´¤È¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎ¨¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô¤È²ñ°÷ÍÍ¤¬¶¦ÁÏ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÉãÆâ ¿®Ìé
³ô¼°²ñ¼ÒAsobica
¼èÄùÌòCCO