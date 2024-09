タリーズコーヒーと八天堂のコラボレーション第2弾として、「八天堂×タリーズ プラントベース OIMOくりーむパン」が登場。

秋の味覚・おいものクリームと豆乳クリームがマッチした、プラントベースの限定メニューです!

発売日:2024年9月11日(水)

価格:396円(税込)

八天堂くりーむパン初のプラントベーススイーツとして、2023年に好評を博したタリーズコーヒーと八天堂のコラボメニュー。

コラボ第2弾として「八天堂×タリーズ プラントベース OIMOくりーむパン」数量限定で発売されます☆

「八天堂×タリーズ プラントベース OIMOくりーむパン」は、秋の味覚である“おいも”を使用した、プラントベースのスイーツパンです。

さつまいものほっこりとしたコクのある甘みのおいもクリームと、豆乳クリームがマッチした美味しさ!

冷やして食べるくりーむパンならではの、ひんやり食感は、まだ暑さの残る時期にぴったりな味わいです。

八天堂のふんわり柔らかいパン生地とクリームが織りなす、とろけるくちどけはそのままに、植物性素材ならではのやさしい味も楽しめます☆

タリーズの店内ではもちろん、自宅で過ごすくつろぎのひとときにも味わいたい、秋の訪れを感じる美味しさ。

風味豊かなコーヒーや紅茶、豆乳を使用したソイラテなどと合わせて、食べたい限定スイーツです!

おいもと豆乳クリームの、植物性素材ならではな優しい美味しさを楽しめるコラボメニュー。

タリーズコーヒーの「八天堂×タリーズ プラントベース OIMOくりーむパン」は、2024年9月11日より数量限定で発売です☆

※一部取扱いをしていない店舗があります

※画像はイメージです

