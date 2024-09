セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer.

登場時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約40×30×52cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズの“赤いほっぺ”デザインを使用した、グランデサイズの「くまのプーさん」のぬいぐるみが登場。

ほっぺがほんのり赤く、にっこり笑顔に癒やされるぬいぐるみです!

お座りポーズなのでお部屋の好きなところに飾れて、いつでも見守ってくれる「くまのプーさん」

ボリュームたっぷりなぬいぐるみなので存在感もあります。

ふわふわで手触りも良く、抱きしめると癒やされそうです☆

”赤いほっぺ”でにっこり笑う「くまのプーさん」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの「くまのプーさん」 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer.は、2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

