セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するディズニー&ピクサー『カーズ』 マスコットVol.2を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『カーズ』 マスコットVol.2

登場時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約6×10×7cm

種類:全4種(メーター、サリー、ライトニング・マックィーン、ルイス・ハミルトン)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、ディズニー&ピクサー映画『カーズ』に登場するキャラクターをデザインしたマスコットが登場。

9月5日の「ライトニング・マックィーン」の日に合わせて展開されます。

ラインナップは「メーター」「サリー」「ライトニング・マックィーン」「ルイス・ハミルトン」の4種類です☆

メーター

チャームポイントの前歯がかわいい「メーター」のマスコット。

レッカー車らしい質感も表現されています。

サリー

鮮やかなブルーが印象的な「サリー」のマスコット。

つぶらな瞳とにっこり微笑む表情がポイントです。

ライトニング・マックィーン

自信に満ち溢れた表情をした「ライトニング・マックィーン」のマスコット。

細部まで再現された車体のデザインがかっこいい!

ルイス・ハミルトン

全身真っ黒のボディが特徴的な「ルイス・ハミルトン」のマスコット。

きりりと引き締まった真剣な表情にも注目です。

9月5日の「ライトニング・マックィーン」の日に合わせ展開される、『カーズ』のマスコット。

セガプライズの『カーズ』 マスコットVol.2は、2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

