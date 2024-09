¥ï¥¤¥ó¤ÎÌµÎÁ»î°û¤â¡ªGi-FACTORY¡ØÁ´Æùº×¡Ù

Gi-FACTORYは、大型野外グルメイベント『全肉祭』の2024年下半期ツアーを、山口県 2会場・岡山県・徳島県・和歌山県・高知県・島根県・岐阜県の8都市で10月よりスタートします。

Gi-FACTORYは、大型野外グルメイベント『全肉祭』の2024年下半期ツアーを、山口県 2会場・岡山県・徳島県・和歌山県・高知県・島根県・岐阜県の8都市で10月よりスタート!

■全肉祭とは

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベントです。

☆下関会場

会場:オーヴィジョン海峡ゆめ広場

場所:山口県下関市細江新町3-51

日程:2024年10月5日〜10月6日

時間:10:00〜21:00

☆岡山会場

会場:岡山ドーム前イベント広場

場所:岡山県岡山市北区北長瀬表町1丁目1-1

日程:2024年10月12日〜10月14日

時間:9:00〜21:00

☆徳島会場

会場:藍場浜公園

場所:徳島県徳島市藍場町1-7

日程:2024年10月19日〜10月20日

時間:10:00〜21:00(初日は前夜祭の為16:00〜21:00)

☆和歌山会場

会場:和歌山城砂の丸広場

場所:和歌山県和歌山市1番丁3

日程:2024年11月2日〜11月4日

時間:10:00〜21:00

☆高知会場

会場:城西公園グラウンド特設会場

場所:高知県高知市丸ノ内1丁目8

日程:2024年11月9日〜11月10日

時間:10:00〜21:00

☆山口会場

会場:山口きらら博記念公園

場所:山口県山口市阿知須10509-50

日程:2024年11月16日〜11月17日

時間:10:00〜21:00

☆松江会場

会場:旧県立プール跡地広場

場所:島根県松江市学園南1丁目23

日程:2024年11月23日〜11月24日

時間:10:00〜21:00

☆各務原会場

会場:各務原市民公園

場所:岐阜県各務原市那加門前町3丁目

日程:2024年11月30日〜12月1日

時間:10:00〜21:00

会場により異なりますが、全国各地から多数出店。

200〜300のメニューを用意。

その他

・ワインの無料試飲や企業サンプリング

・ステージ企画盛り沢山!

夜のファイヤーパフォーマンスは必見!

・お子様に嬉しい大型エアー遊具の設置や縁日コーナー

食べるだけじゃない楽しみ満載の全肉祭です。

