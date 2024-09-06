¥ï¥¤¥ó¤ÎÌµÎÁ»î°û¤â¡ªGi-FACTORY¡ØÁ´Æùº×¡Ù
Gi-FACTORY¤Ï¡¢Âç·¿Ìî³°¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÁ´Æùº×¡Ù¤Î2024Ç¯²¼È¾´ü¥Ä¥¢¡¼¤ò¡¢»³¸ý¸© 2²ñ¾ì¡¦²¬»³¸©¡¦ÆÁÅç¸©¡¦ÏÂ²Î»³¸©¡¦¹âÃÎ¸©¡¦Åçº¬¸©¡¦´ôÉì¸©¤Î8ÅÔ»Ô¤Ç10·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Gi-FACTORY¡ØÁ´Æùº×¡Ù
Gi-FACTORY¤Ï¡¢Âç·¿Ìî³°¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÁ´Æùº×¡Ù¤Î2024Ç¯²¼È¾´ü¥Ä¥¢¡¼¤ò¡¢»³¸ý¸© 2²ñ¾ì¡¦²¬»³¸©¡¦ÆÁÅç¸©¡¦ÏÂ²Î»³¸©¡¦¹âÃÎ¸©¡¦Åçº¬¸©¡¦´ôÉì¸©¤Î8ÅÔ»Ô¤Ç10·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¢£Á´Æùº×¤È¤Ï
ÃÜ»ºÆùÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µûÆù¤ä²ÌÆù¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÆù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë½ÐÅ¹¤òÊç½¸¡¦Áª¹Í¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÎÈþ¿©¤¬½¸¤¦À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌî³°¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ù²¼´Ø²ñ¾ì
²ñ¾ì¡§¥ª¡¼¥ô¥£¥¸¥ç¥ó³¤¶®¤æ¤á¹¾ì
¾ì½ê¡§»³¸ý¸©²¼´Ø»ÔºÙ¹¾¿·Ä®3-51
ÆüÄø¡§2024Ç¯10·î5Æü¡Á10·î6Æü
»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00
¡ù²¬»³²ñ¾ì
²ñ¾ì¡§²¬»³¥É¡¼¥àÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì
¾ì½ê¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èËÌÄ¹À¥É½Ä®1ÃúÌÜ1-1
ÆüÄø¡§2024Ç¯10·î12Æü¡Á10·î14Æü
»þ´Ö¡§9:00¡Á21:00
¡ùÆÁÅç²ñ¾ì
²ñ¾ì¡§Íõ¾ìÉÍ¸ø±à
¾ì½ê¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»ÔÍõ¾ìÄ®1-7
ÆüÄø¡§2024Ç¯10·î19Æü¡Á10·î20Æü
»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00(½éÆü¤ÏÁ°Ìëº×¤Î°Ù16:00¡Á21:00)
¡ùÏÂ²Î»³²ñ¾ì
²ñ¾ì¡§ÏÂ²Î»³¾ëº½¤Î´Ý¹¾ì
¾ì½ê¡§ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô1ÈÖÃú3
ÆüÄø¡§2024Ç¯11·î2Æü¡Á11·î4Æü
»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00
¡ù¹âÃÎ²ñ¾ì
²ñ¾ì¡§¾ëÀ¾¸ø±à¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆÃÀß²ñ¾ì
¾ì½ê¡§¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»Ô´Ý¥ÎÆâ1ÃúÌÜ8
ÆüÄø¡§2024Ç¯11·î9Æü¡Á11·î10Æü
»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00
¡ù»³¸ý²ñ¾ì
²ñ¾ì¡§»³¸ý¤¤é¤éÇîµÇ°¸ø±à
¾ì½ê¡§»³¸ý¸©»³¸ý»Ô°¤ÃÎ¿Ü10509-50
ÆüÄø¡§2024Ç¯11·î16Æü¡Á11·î17Æü
»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00
¡ù¾¾¹¾²ñ¾ì
²ñ¾ì¡§µì¸©Î©¥×¡¼¥ëÀ×ÃÏ¹¾ì
¾ì½ê¡§Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô³Ø±àÆî1ÃúÌÜ23
ÆüÄø¡§2024Ç¯11·î23Æü¡Á11·î24Æü
»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00
¡ù³ÆÌ³¸¶²ñ¾ì
²ñ¾ì¡§³ÆÌ³¸¶»ÔÌ±¸ø±à
¾ì½ê¡§´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»ÔÆá²ÃÌçÁ°Ä®3ÃúÌÜ
ÆüÄø¡§2024Ç¯11·î30Æü¡Á12·î1Æü
»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00
²ñ¾ì¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÂ¿¿ô½ÐÅ¹¡£
200¡Á300¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¡£
¤½¤ÎÂ¾
¡¦¥ï¥¤¥ó¤ÎÌµÎÁ»î°û¤ä´ë¶È¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°
¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸´ë²èÀ¹¤êÂô»³¡ª
Ìë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÉ¬¸«¡ª
¡¦¤ª»ÒÍÍ¤Ë´ò¤·¤¤Âç·¿¥¨¥¢¡¼Í·¶ñ¤ÎÀßÃÖ¤ä±ïÆü¥³¡¼¥Ê¡¼
¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤³Ú¤·¤ßËþºÜ¤ÎÁ´Æùº×¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥ï¥¤¥ó¤ÎÌµÎÁ»î°û¤â¡ªGi-FACTORY¡ØÁ´Æùº×¡Ù appeared first on Dtimes.