濃厚なチョコレートクリーム！あみだ池大黒「大阪花ラング ショコラ」ゴディバコラボ

あみだ池大黒は、ゴディバ ジャパンと共同で、ゴディバが日本各地のシェフとともにつくりあげる「ゴディバ マンスリー シェフズ セレクション」の新商品として、「大阪花ラング ショコラ」を販売!

あみだ池大黒「大阪花ラング ショコラ」ゴディバコラボ

商品名 :「大阪花ラング ショコラ」

価格(税込): 大阪花ラング ショコラ 3個入 1,188円

大阪花ラング ショコラ 6個入 2,160円

<販売期間および取扱店>

2024年9月4日(水)〜

近鉄百貨店内のゴディバショップ 下記8店舗

近鉄上本町店、近鉄和歌山店、近鉄奈良店、近鉄草津店、

近鉄生駒店、近鉄四日市店、近鉄橿原店、あべのハルカス近鉄本店

2024年9月11日(水)〜

関西エリアの一部ゴディバショップ限定

( https://www.godiva.co.jp/shop/a/aORC/ )

2024年9月18日(水)〜 ※無くなり次第終了

全国のゴディバショップ

GODIVA cafe ( https://www.godiva.co.jp/cafe/ )

GODIVA GO! ( https://www.godiva.co.jp/godiva_go/ )

ゴディバ オンラインショップ ( https://www.godiva.co.jp/shop/ )

※GODIVA cafeの「e」は正式にはアキュート・アクセントがつきます。

※あみだ池大黒の店舗での販売はございません。

2024年9月4日(水)より近鉄百貨店内のゴディバショップ 8店舗にて数量限定で先行販売中です。

9月11日(水)からは、関西エリアのゴディバショップ44店舗にて、さらに9月18日(水)からは全国のゴディバショップ、GODIVA GO!、ゴディバカフェおよびゴディバオンラインショップにて発売します。

■POINT

1. ゴディバ マンスリー シェフズ セレクションから【大阪花ラング ショコラ】が登場

2. 見た目も味も“濃厚チョコレート”!大阪花ラング ショコラの美味しさの秘密

3. 大阪土産の新定番「大阪花ラング」とは?

ゴディバ マンスリー シェフズ セレクションから【大阪花ラング ショコラ】が登場

あみだ池大黒から2019年に誕生した大阪土産の新定番「大阪花ラング」と「ゴディバ」が出会い、“見た目も味わいも濃厚チョコレート”の【大阪花ラング ショコラ】が誕生しました。

ゴディバが日本各地で活躍するシェフとともに新たにつくりあげた月替わりのスイーツセレクション「ゴディバ マンスリー シェフズ セレクション」の新商品として、2024年9月4日(水)より近鉄百貨店内のゴディバショップ8店舗で先行販売。

可愛らしい花形のさっくりとしたココア生地に、濃厚なチョコレートクリームを絞り、ドライストロベリーとチョコチップをトッピング。

発酵バターが香る風味豊かな生地とチョコレートのコク深い味わいがマッチした、贅沢なひと品です。

見た目も味も“濃厚チョコレート”!大阪花ラング ショコラの美味しさの秘密

【開発者コメント:あみだ池大黒 武輪朋華】

今回の商品の魅力は、カカオの香りが強い“濃厚なチョコレート”の味を、ラングドシャのサクサク食感と共に楽しんでいただける所です。

クリームには、カカオ分73%のベルギー産チョコレートとカカオマスを使用し、さらにチョコチップをトッピングすることで、チョコレートの味をより濃厚に感じていただけるように工夫いたしました。

また、大阪花ラングの特徴である「はちみつ」を生地にたっぷり練り込むことで、チョコレートのコクを高め、ほろ苦い中にも奥深い甘さが感じられる、贅沢な味に仕上げています。

これまでのイメージとはちがう、大人可愛い「大阪花ラング ショコラ」で召し上がって頂いた方に笑顔の花が咲くことを願っています。

