テーマカラーは赤と黒！リーベルホテル大阪『秋の味覚と大人ハロウィンディナー＆スイーツブッフェ』

リーベルホテル大阪『秋の味覚と大人ハロウィンディナー&スイーツブッフェ』

販売場所: 3F「Dining BRICKSIDE」

提供期間: 2024年10月1日(火)〜2024年10月31日(木)まで開催中

価格 : 食べ放題+ソフトドリンク飲み放題(制限時間120分制)

大人(中学生以上)7,000円/小学生3,500円/未就学児(4〜6歳)2,000円

※予約優先です。

備考 : ※写真はイメージです。

※記載の料金はすべて消費税込みとなります。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

「リーベルホテル大阪」は、3F「Dining BRICKSIDE」にて2024年10月1日(火)から10月31日(木)まで、「国産牛のローストビーフ」をメインとした豪華食材と秋の旬食材をたっぷり使用した『秋の味覚と大人ハロウィンディナー&スイーツブッフェ』を開催します。

テーマは「大人ハロウィン」。

赤と黒をテーマカラーに、シックな大人の雰囲気溢れるお料理とスイーツでハロウィンシーズンを盛り上げます。

鮮やかな赤が目を引く「真っ赤な牛スジ煮込み ボルシチ風」や、イカ墨を用いることで黒を表現した「帆立貝のタルタル 黒と白のコントラスト」をはじめ、テーマカラーを大胆に取り入れたお料理たちは、旬の秋食材もしっかり盛り込むことで、より季節感も感じられます。

人気のスイーツは、「しぼりたてモンブラン(栗・紫芋)」をはじめ、見た目の色からは味の想像がつかない品々がずらりと並びます。

秋の旬食材をふんだんに使用したお料理や、パティシエたちの遊び心溢れるスイーツなどが楽しめます。

■収穫の秋到来!国産牛のローストビーフを中心に、秋の旬食材がブッフェ台を彩ります

大きな国産牛の塊肉を低温でじっくり焼き上げることで、肉汁たっぷりに仕上げた人気の「国産牛のローストビーフ」は秋ももちろんラインナップ入り。

竹炭を使用した黒い塩を添えて、よりテーマ性を表現。

そのほか「栗おこわの肉巻おにぎり風」や「仔羊と鶏肉のロワイヤル サフランライス添え」など、秋が旬の食材をたっぷり使用したお料理や、食欲そそる香ばしさが魅力のお料理が並びます。

また「ロースト牛タンのカルパッチョ」をはじめとする冷製料理はカボチャや茸など、秋に食べたい旬の味覚とテーマカラーを掛け合わせで、さらに魅力的に仕上がっています。

■赤と黒のコントラストが織りなす、不思議スイーツでハロウィン気分も盛り上がる!

注目は赤と黒を中心にカラーを統一したスイーツの数々。

食べるまで味の想像がつかないビジュアルに、好奇心が止まらなくなりそうです。

中でもリング型の「イチジクのルージュ ガトー・ショコラ」は抜群の映えスイーツに仕上がっています。

紅茶に漬けたセミドライのイチジクを生地の中に練り込むことで、ぷちぷちとしたイチジクの食感も楽しめるパティシエの自信作です。

そのほか竹炭を使うことで中まで黒く仕上げた「バスクチーズケーキ」や、ザクロの赤と竹炭の黒のコントラストが美しい「パンナコッタとザクロのジュレ」など、テーマカラーに忠実な一品たちのビジュアルにも注目です。

【メニュー例】

<ライブ料理>

・国産牛のローストビーフ

(炭塩・和風BBQソース・味噌山葵)

・栗おこわの肉巻おにぎり風

・握り寿司

<冷製料理>

・帆立貝のタルタル 黒と白のコントラスト

・海老と野菜のトマトゼリー仕立て

・ロースト牛タンのカルパッチョ

・ブラックチキン ポルチーニとキノコのクリームソース ほか

<温製料理>

・黒いムースを纏った白身魚のオーブン焼き キノコ香るヴァンブランソース

・秋鮭と安納芋のグラタン

・仔羊と鶏肉のロワイヤル サフランライス添え

・真っ赤な牛スジ煮込み ボルシチ風 ほか

<和食>

・松茸ごはん

・秋刀魚の塩焼き 酢橘添え

・名残鱧と松茸の吸い物

・握り寿司 ほか

<スイーツ>

・しぼりたてモンブラン(栗・紫芋)

・ナガノパープルのタルト

・カシスオランジュ

・イチジクのルージュ ガトー・ショコラ ほか

■大阪ベイエリアの夜景を眺めながら楽める

秋の夜風に吹かれながら、大阪ベイエリアの夜景と共に楽しむ食事の時間は、秋の思い出のワンシーンにぴったり。

【テーブルチャージ料金】

1日3組限定の2名様用

プレミアシート:1席 3,000円

ソファシート/ハイビューシート

1名様あたり 500円(4歳以上)

※3歳以下無料

テーブルチャージなしのレギュラーシートもあります。

■店舗概要

店舗名 : リーベルホテル大阪 3F「Dining BRICKSIDE」

所在地 : 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス: JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間: 17:00〜21:30(最終入店21:00)

