³Ø¹»½Æ·â¤Î½Æ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡¢£±£´ºÐÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤âÂáÊá¡¡ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÀ¸ÅÌ¤È¶µ°÷£´¿Í¤¬»àË´¤·¤¿ÊÆÆîÉô¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î¹â¹»½Æ·â»ö·ï¤Ç¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£ÁÜºº¶É¤Ï£µÆü¡¢½Æ·â¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÉã¿Æ¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥³¥ê¥ó¡¦¥°¥ì¥¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£´¡Ë¡£»¦¿Í¤ä»ùÆ¸µÔÂÔ¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ê¥óÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Â©»Ò¤Î¥³¥ë¥È¡¦¥°¥ì¥¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£±£´¡Ë¤¬³Ø¹»½Æ·â¤Ë»È¤Ã¤¿½Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½Æ·â»ö·ï¤Ï£´Æü¡¢Æ±½£¥¦¥£¥ó¥À¡¼»Ô¤Î¥¢¥Ñ¥é¥Á¡¼¹â¹»¤ÇÈ¯À¸¡£¥³¥ë¥ÈÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀ¸ÅÌ£²¿Í¤È¶µ°÷£²¿Í¤ò£Á£Ò£±£µ¼°¤Î¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤Ç½Æ·â¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë£¹¿Í¤¬Éé½ý¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤¬£Ã£Î£Î¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ÏÃÏ¸µ¤Î½Æ´ïÅ¹¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥ë¥ÈÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½¾ì¤Ç³Ø¹»¾ïÃó¤Î·Ù»¡´±¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¡¢£µÆü¤â°ú¤Â³¤¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜºº¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢£¶Æü¤ËºÛÈ½½ê¤Ë½ÐÄî¤¹¤ë¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï£±£´ºÐ¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ£²¿Í¤È¡¢£µ£³ºÐ¤Î¿ô³Ø¶µ»Õ¡¢£³£¹ºÐ¤Î¿ô³Ø¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¡£
Éé½ý¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿£¹¿Í¤Ï²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ì°Ê¾åµ¾À·¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÁÜººÅö¶É¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£