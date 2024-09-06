¥ß¥é¥¤¥¢¥ë¤¬ÂçÉý¹â¡¢È¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì¤Î²óÉü¤Ç£²～£··î´ü¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥ß¥é¥¤¥¢¥ë<4238.T>¤¬ÂçÉý¹â¡££µÆü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²～£··î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤ò£¶£¸²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£·£°²¯£¶£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£·¡¥£²¡ó¸º¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£´²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£¶²¯±ß¡ÊÆ±£²£·¡¥£´¡ó¸º¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À®·Á»ö¶È¤ÎÀ½ÉÊ½Ð²Ù¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¡£´Ø·¸²ñ¼Ò¤ÎÀ¶»»¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÍø±×¤Î·×¾å¤âÍø±×ÌÌ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡È¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À®·Á»ö¶È¤ÎÀ½ÉÊ½Ð²Ù¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¡£´Ø·¸²ñ¼Ò¤ÎÀ¶»»¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÍø±×¤Î·×¾å¤âÍø±×ÌÌ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS