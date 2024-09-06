¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¡ÈÁê±þ¤ËÏ·¤±¤¿¡É¤Î¤ÏÍ¾µ®Èþ»Ò¤À¤±¡© ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¡Ô¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡Õ¤È¾Î»¿Â³¡¹
¡¡9·î27Æü¶âÍËÆü¤ÇºÇ½ª²ó¡£¤¤¤è¤¤¤è½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿°ËÆ£º»è½¡Ê30¡Ë¼ç±é¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡£ÊüÁ÷³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¹¥É¾¤Ç¡¢¡Ô½é¤á¤Æ¿¿·õ¤Ë¸«¤¿Ä«¥É¥é¡Õ¡Ô1²ó¤Ç¤â¸«Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿ºîÉÊ¡Õ¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¡Ö¥È¥é¤Ä¤Ð¡×¤òÇ®¤¯»Ù»ý¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¸×¤ËÍã¡×ÀÅ¾´¹¼ê½Ñ¡¢LGBTQ¡¢É×ÉØÊÌÀ«¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂêÉÁ¼Ì¤Ë¡ÔNHK¤¬¤Þ¤¿¡Ä¡Õ¤ÈÈèÊÀ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤â
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ô¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¸·¤·¤¤À¼¤â¡¢¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤ÜÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿Ä«¥É¥é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤â¤Ã¤È¤â¡ÔÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÏ·¤±¤Ê¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤À¤±¤Ï¡¢»ä¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¾Ð¤¦¡£
¡¡°ËÆ£±é¤¸¤ëÆÒ»Ò¤Ï¸½ºß¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ËÇº¤àÇ¯º¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ËÆ£¤ÎÈ©¤Ï¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡£¤â¤È¤â¤ÈÆ¸´é¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¡£É×¡¦¹Ò°ìÌò¤Î²¬ÅÄ¾À¸¡Ê35¡Ë¤âÁ°È±¤ËÂ¿¾¯ÇòÈ±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¡£ÊÛ¸î»Î¤Î»³ÅÄ¤è¤Í¤ò±é¤¸¤ëÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ê32¡Ë¤Ë¤â¡Ô¤è¤Í¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Ï·¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤È¡Õ¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¢£¡Ô¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡Õ¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢É´¹ç¤ò±é¤¸¤ëÍ¾µ®Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤¿¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ô¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡Õ¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿É´¹ç¤ò¡¢Í¾¤µ¤ó¤Ï¥á¥¤¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÑÀª¡¢É½¾ð¡¢»ÅÁð¡¢¤·¤ã¤Ù¤êÊý¡½¡½Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³²¼¿¿²Æ»á¤À¡£
¡¡Í¾µ®Èþ»Ò¡Ê68¡Ë¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ò°ì¤ÎµÁÊì¤Ç¡¢ÆÒ»Ò¤Î¸È¤Ë¤¢¤¿¤ëÉ´¹ç¤À¡£Åö½é¤ÏÆÒ»Ò¤ä¤½¤ÎÌ¼¡¦Í¥Ì¤¡ÊËèÅÄÃÈÇµ¡á12¡Ë¤ÈÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÊªËº¤ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¢¤ë¥É¥é¥ÞÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë½Ð¤¿¼ó¤ä¡¢Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤ÌÜ¤Ä¤¡Ä¡ÄºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿º¢¤ÎÉ´¹ç¤µ¤ó¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í¾¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²Æ¥¯¡¼¥ë¤Î¡Ø¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥ê¥Ä¥³Ìò¤È¤ÏÂç°ã¤¤¡£ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó±é¤¸¤ëµý¤ò¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿§µ¤¥à¥ó¥à¥ó¤Î½Ï½÷¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤´¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¡£
¡¡Á°½Ð¤Î»³²¼¿¿²Æ»á¤Ï¡Ö¥È¥é¤Ä¤ÐÊüÁ÷Á°¤Ë¤Ï¹ñÃçÎÃ»Ò¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤âÍ¾¤µ¤ó¤¬¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯Á°¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡ØHANA¡Ù¤ÇÍ¾¤µ¤ó¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸¤ÎÍ¾¤µ¤ó¤Ï¤Á¤å¤é¤µ¤óÅö»þ¤«¤é¤Û¤ÜÊÑ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½÷¤Ã¤×¤ê¤È¼ã¡¹¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬É´¹ç¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÍ¾¤µ¤ó¤Î¼ÂÇ¯Îð¤è¤êÁêÅö¾å¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£²þ¤á¤Æ¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê51¡Ë¼ç±é¤Î2023Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸·î9¡ÖÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡½¶µ¾ì0¡½¡×¤Ç¤â¡¢Í¾¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Î½÷À¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢½÷¤Ã¤±¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î±éµ»¤â¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÍê¤â¤·¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢µÕ¤ËÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¹¥É¾¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤äµÍ¤á¹þ¤ß´¶¤¬¶¯¤¤¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡£¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¸×¤ËÍã¡×ÀÅ¾´¹¼ê½Ñ¡¢LGBTQ¡¢É×ÉØÊÌÀ«¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂêÉÁ¼Ì¤Ë¡ÔNHK¤¬¤Þ¤¿¡Ä¡Õ¤ÈÈèÊÀ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¡Ä¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¶»¾Æ¤±¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£