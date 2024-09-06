Àô¥Ô¥ó»Ò¤Ï¡ÈÀä±ï¾õÂÖ¡ÉÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤º¡Ä¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¤µ¤óÄÉÅé¥É¥é¥Þ¤ËÂ³¤¯¼«¶È¼«ÆÀ
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò¤µ¤ó¡Ê98¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë¡¢Àä±ï¾õÂÖ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤Î»Ñ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÀô¥Ô¥ó»Ò¡ÖÆÇÀå¡×¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï¡Ä¤¨¤Ê¤ê¤¯¤ó¤ò¡Ö¥¬¥¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¡¢ÅÏµ´¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÄÅ·¤ÎÆâËë¤òË½Ïª¡ª
¡ÔÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â50¿Í¤Û¤É½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Î¡¢Âç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È98ºÐ¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª
¡¡¤´¼«Ê¬¤Ç¤´¾·ÂÔ¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ï¡¢·ÉÉþ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£°æ¾å½ç¤µ¤ó¤ÎÁ´¤Æ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ÎÌ¾»Ê²ñ¤Ï¡¢°ìÁØ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Õ
¡¡2Æü¡¢»°ÅÄ²Â»Ò¡Ê82¡Ë¤Î¥Ö¥í¥°¡Ö²Â»Ò¤Î¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹Í·Êâ¡×¤ËÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£»°ÅÄ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î»³ÅÄÍÎ¼¡»á¡Ê92¡Ë¡¢º´µ×´ÖÎÉ»Ò¡Ê85¡Ë¡¢°æ¾å½ç¡Ê77¡Ë¡¢¿åÃ«Ë¡Ê72¡Ë¡¢ÃÝ²¼·Ê»Ò¡Ê70¡Ë¡¢Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ê64¡Ë¡¢¹âÅçÎé»Ò¡Ê60¡Ë¡¢ºäËÜÅßÈþ¡Ê57¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¥É¥é¥Þ¡¡ÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¤Ë¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÃæÅÄ´î»Ò¡Ê70¡Ë¡¢Æ£ÅÄÊþ»Ò¡Ê59¡Ë¡¢²»ÌµÈþµª»Ò¡Ê74¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡
¡ÖÀÐ°æ¤µ¤ó¼çºÅ¤ÇÁíÀª50¿Í¤Û¤É¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¼ê¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ²È¤Î¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡½¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°°¦¤ÎÊª¸ì¡½¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¤¿ÁêÍÕ²íµª¡Ê41¡Ë¡¢¾å¸ÍºÌ¡Ê38¡Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢¥Ô¥ó»Ò¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¶¶ÅÄ¤µ¤ó¤Î·ï¤Ç¡¢¥Ô¥ó»Ò¤È¤ÏÀä±ï¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÈÅÏµ´¡É¤ÎµÓËÜ²È¤ÇÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯95¡Ë¤ÏÀ¸Á°¡¢Àô¥Ô¥ó»Ò¡Ê76¡Ë¤È2¿Í¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÃç¤Ç¡¢¶¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤·¤¿Ç®³¤¤Ë¥Ô¥ó»Ò¤âÅ¾µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2021Ç¯4·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶¶ÅÄ¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢Áòµ·¤ä°ä¹ü¤ò¤á¤°¤ë¼«¤é¤Î¸ÀÆ°¤Ç¡¢¥Ô¥ó»Ò¤ÏÀÐ°æ¤µ¤ó¤«¤é±ó¤¶¤±¤é¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶ÅÄ¤µ¤ó¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Ô¥ó»Ò¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼ç±éÏ¯ÆÉ·à¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¡ÊÁòµ·¤Ï¡Ë¼ÁÁÇ¤ËºÑ¤Þ¤»¤¿¤Î¤ÇÈñÍÑ¤ÏÁí³Û35Ëü±ß¡×¡¢¡Ö°ä¹ü¤Ï¹ë²ÚµÒÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ³¤¤Ë»¶¹ü¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶¶ÅÄÊ¸²½ºâÃÄ¤¬¤½¤ì¤òÁ´ÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡È±³¤Ä¤Â¼¤ÎÂ¼Ä¹¤µ¤ó¡É
¡Ö»ö¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë²æËý¤¬¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¤Ç¡Ô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ï¡È±³¤Ä¤Â¼¤ÎÂ¼Ä¹¤µ¤ó¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÃÇºá¡£¥Ô¥ó»Ò¤ÎÏÃ¤Ïºî¤êÏÃ¤À¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡¥Ô¥ó»Ò¤¬°ÊÁ°½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Ô¥ó»Ò¤ÏÅÏµ´¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤ÇÀèÇÚ½÷Í¥¤äÃËÍ¥¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¿·¿Í½÷Í¥¤ò¤¤¤¸¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¶¶ÅÄ¤µ¤ó¤äÀÐ°æ¤µ¤ó¤ËÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¸«È´¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¶ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼êÁ°¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë¶¶ÅÄ¤µ¤ó¤âË´¤¯¤Ê¤ë4Ç¯Á°¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ù¡Ê17Ç¯12·î24ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¥Ô¥ó»Ò¤Î´Ø·¸¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡ØÁ´Á³¡¢Í§Ã£¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öºâ»º¤Ï¶¶ÅÄºâÃÄ¤Ë´óÂ£¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±°ä¸À½ñ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ô¥ó»Ò¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢¶¶ÅÄÀèÀ¸¤Ë°ìÈÖ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»ä¤¬ÀèÀ¸¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ºâ»º¤òÌã¤¦¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤â¤¢¤¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ô¥ó»Ò¤ÏÃÎ¿Í¤òÍê¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¼«¤é¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÉ÷¤Î±½¤ÇÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤ËÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢´ë²è¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÌÌÅÝ¤À¤«¤éÃ¯¤â»È¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¡×
¡¡¶¶ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¥É¥é¥Þ¡È¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«¿È¤Î½ÐÀ¤ºî¤Ç¤¢¤ëÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤ÎÂçÊª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é±ó¤¶¤±¤é¤ì¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤º¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ÊËÜÂ¿·½¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Ô¥ó»Ò¤¬Æ±¤¸¡ÈÅÏµ´¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Î¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÇ¤Å¤¤¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÀô¥Ô¥ó»Ò¡ÖÆÇÀå¡×¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï¡Ä¤¨¤Ê¤ê¤¯¤ó¤ò¡Ö¥¬¥¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¡¢ÅÏµ´¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÄÅ·¤ÎÆâËë¤òË½Ïª¡ª¡Ù¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£