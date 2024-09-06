£Â£²¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¡¡¿·²ÃÆþ¤Î¾ÆÄÅ»Ô½Ð¿È¡¢ÁýÅÄ·¼²ð¤¬¥¹¥¿¥á¥óÇ»¸ü¡Ä£·Æü¤«¤é£Â£²ÉÙ»³¤È¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à£²Ï¢Àï
¡¡£Â£²¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤Ï£µÆü¡¢£Â£²ÉÙ»³¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à£²Ï¢Àï¡Ê£·¡¢£¸Æü¡¦£Ç£á£ó£Ï£î£å¥¢¥ê¡¼¥ÊËÒÇ·¸¶¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£º£µ¨£Â£±Àîºê¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿¾ÆÄÅ»Ô½Ð¿È¤ÎÁýÅÄ·¼²ð¡Ê£²£¶¡Ë¡áÀÅ²¬ÂçÀ®Ãæ½Ð¡á¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤¬Ç»¸ü¡££Â£²Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ëÃË¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¡£ÃÏ¸µ¤Î¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾ÆÄÅ»Ô½Ð¿È¤ÎÁýÅÄ¤¬£Â£²ÉÙ»³¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¡ÖÄ¶¹¶·âÅª¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤éÁö¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡£¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡£··î£±£±Æü¤Î¿·¥Á¡¼¥à»ÏÆ°¤«¤é¹çÎ®¤·Ìó£²¤«·î¡£Âç¤¤Ê¤±¤¬¤â¤Ê¤¯½çÄ´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¿¹¹âÂç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£³£µ¡Ë¤¬ºòµ¨¤Þ¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤ò£¹¥·¡¼¥º¥óÌ³¤á¤Æ¤¤¿£Â£±¤Î£ÁÅìµþ¤Ê¤É¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÈó¸ø³«¤ÇÎý½¬»î¹ç¤ò£³Àï¾Ã²½¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇÀîºê°ì¶Ú¤Ç¡¢½é¤á¤Æ°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Â¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡£±£¹£´¥»¥ó¥Á£Ó£Æ¡¡£±£¹£´¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡Ê£Ó£Æ¡Ë¡££Â£±¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁýÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¼é¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áê¼ê¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¤âÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡Íè·î£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ê¡¼¥°¤Î¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡££Â¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï´ðËÜ¡¢¿åÍË³«ºÅ°Ê³°¤Ï½µËö¤ËÆ±¤¸Áê¼ê¤È£²Ï¢Àï¤ò¹Ô¤¦¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë°ìÅÙ¡¢Ï¢Àï¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ÉÙ»³¤Ïºòµ¨£Â£±¤Ë¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¡£¸½ºßÃÏ¤òÃµ¤ë¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ÎÁê¼ê¤À¡£¡ÖÀÅ²¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢ÁýÅÄ¡££Â£²Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Èá´ê¤Î£Â£±¾º³Ê¤Ø¿·ÀïÎÏ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£
¡Ê±öÂô¡¡Éð»Î¡Ë
¡¡¢¡ÁýÅÄ¡¡·¼²ð¡Ê¤Þ¤¹¤À¡¦¤±¤¤¤¹¤±¡Ë¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯£±·î£²£²Æü¡¢¾ÆÄÅ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£¶ºÐ¡£ÀÅ²¬ÂçÀ®Ãæ¤«¤éÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤Ø¿Ê³Ø¡£ÃÞÇÈÂç»þÂå¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Ç£Â£±ÀîºêÆþ¤ê¤·¡¢Â´¶È¸å¤âÆ±¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î£µµ¨ºßÀÒ¡££²£°£±£·Ç¯¤Ë¤Ï£Õ£²£´¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥¢¡¼¥É¡ËÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡££±£¹£´¥»¥ó¥Á¡¢£¹£³¥¥í¡£
¡¡¡»¡ÄºòÇ¯¤ËÂ³¤¼ç¾¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿²ÃÇ¼À¿Ìé¡Ê£³£µ¡Ë¤Ï¡ÖÂÎÀ©¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤â¡Ê¼ç¾¤È¤·¤Æ¡ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë¿¹£È£Ã¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢ÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ²÷Âú¡£º£µ¨½é¤Î¸ø³«¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¡¢¾¡¤Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£