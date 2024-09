Ï·¤±¸«¤¨¤Î¸¶°ø¤Ï¤½¤Î¥á¥¤¥¯¤«¤â¡ª¡©¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¡ÖÂç¿Í¤Î¡ÉÏ·¤±¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¡É¡×¤Î¤ä¤êÊý

こんにちは!メイクアップアーティストの園佳子(そのよしこ)です。今回のテーマは「大人の”老けないメイク”」をパーツ別にご紹介します。

]靴韻覆とメイク

眉メイクは老け見えか若見えか最も分かれるパーツです。

時代によってもすぐにトレンドが入れ替わるので旬なイメージを取り入れてイタくない眉メイクにしましょう。

老けない眉メイクのキーポイントは眉の太さ、長さ、角度、配置具合です。

年齢とともに眉と目との距離が離れて見えるので眉の下のラインはよほど元々目と眉との距離が狭い方以外は描き足していくのがオススメです。

角張った眉、長すぎる眉、細すぎる眉は一気に老け見えするので、目指すのはやわらかいアーチを描いた眉メイクです。

風合いもパウダーでふんわりとした質感にしていくとより老けない眉に近づきます。

∀靴韻覆ぅ▲ぅ瓮ぅ

老けないアイメイクは目元がボケて見える、ナチュラルすぎるものが老けて見えやすいので、引き締めるところは引き締めつつ、濃くなり過ぎない仕上げが大事です。

アイシャドウは自分の肌色に合うカラーで、パール感のあるアイシャドウはまぶたの中央の光の当たる箇所だけに入れて肌のアラが目立ちにくいようにします。

目の下のメイクはすっきり見えるのに目が大きく見える涙袋メイクがオススメです。ナチュラルな印象に見せるために肌馴染みの良いベージュ系のカラーで涙袋のハイライトを入れ、シェードラインもダークベージュ系にします。

ラメは目の下全体に入れるとシワっぽく見えるので黒目の下辺りのみにしましょう。アイラインは目尻が下がると老け見えするので、目頭のラインの延長線上をガイドラインにしてこの位置よりも下がらないようにハネを描きます。

まつ毛はダークブラウンか、黒を使う場合も繊細に仕上げるのがポイントです。重ねすぎてひじきまつ毛になると目元が重たく見えてしまいます。

使用したアイテム

2aN BETTER ME EYE PALETTE 05

too cool for school ART CLASS FROTTAGE PENCIL 09

mude.シェードライナー 02

KATE スーパーシャープライナー EX-2

サナ ニューボーン クリーミーアイペンシルEX 01

michico.life Faultliss Mascara

O靴韻覆ぅ繊璽の入れ方

チークは頬の一番高い箇所に入れる。が定番ですが、頬骨の張りかたなどでその通りに入れてしまうとシャープな印象になってしまいます。

どんな方でもオススメなチークの入れ方は、小鼻の横あたりからふんわり丸く入れる方法です。ふわっと血色感が出て生き生きとした印象に仕上げられます。

使用したアイテム

2aN DUAL CHEEK PINK PETAL

shuuemura ペダル30R ブラッシュ

は靴韻覆ぅ螢奪廛瓮ぅ

まずはベースの唇が乾燥していると美しいリップメイクができないので、唇のボリュームを出してくれるプランパーリップで保湿します。

リップラインがボヤけたり、唇自体のボリュームが薄いと老け見えしやすくなるので、唇の色味に違いピンクベージュ系のリップラインで唇の形を成形していきます。

唇のボリュームが薄くなってきている方はリップラインをオーバーして描くとボリュームアップして見えます。

その後にいつもの口紅やグロスを重ねるとふっくら若々しいリップメイクの完成です。

使用したアイテム

VT リードルSリップ

MAC リップライナー BOLDLY BARE

fwee 3D VOLUMING GLOSS B05

いかがでしたか?大人の老けないメイクの総集編のような記事でしたが、細かくは他の記事でも掘り下げて書いているのでそちらもぜひご覧くださいね。