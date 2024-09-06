¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¥Ä¥à¥Ä¥à¤®¤å¡Á¤Ã¡ª¡¡4.2Ëü¿Í¤¬Ìþ¤µ¤ì¤¿à¥Ï¥¹¥¡¼ÃÄ»Òá¤¬°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë
º£¤¹¤°º®¤¶¤ê¤¿¤¤¡ª
¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ï¥¹¥¡¼¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï2024Ç¯9·î1Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥Ý¥í¡õ¥³¥¹¥â¡÷¥Ï¥¹¥¡¼¡Ê¡÷Apollo_Husky_12¡Ë¤µ¤ó¤¬
¡Ö¥Ï¥¹ÃÄ»Ò¡×
¤ÈÒì¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤À¡£
¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¤¬¡¢ÀÑ¤Þ¤ì¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¤Î¾å¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È³Ü¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤Æ³Î¤«¤Ë¤ªÃÄ»Ò¤ß¤¿¤¤......¤È»×¤¤¤¤ä¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢°ìÈÖ²¼¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª
¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï2Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¡÷Apollo_Husky_12¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¿²Å¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç...
¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥¡¼¤Ï¡¢²¼¤Ë¤¤¤ëÃã¿§¤¤»Ò¤¬¥³¥¹¥â¤¯¤ó¡Ê2ºÐ¡¦¥ª¥¹¡Ë¡¢¾å¤Ë¤¤¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î»Ò¤¬¥¢¥Ý¥í¡Ê3ºÐ¡¦¥ª¥¹¡Ë¤¯¤ó¡£
¡Ö²æ¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¼êÁ°¡¢·»Äï¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ÓÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ì±ï¾å¤Ï½¾·»Äï¤Ç¤¹¡×¡Ê¡÷Apollo_Husky_12¤µ¤ó¡Ë
¥³¥¹¥â¤¯¤ó¤¬¿²Å¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡÷Apollo_Husky_12¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤Õ¤¶¤±¡×¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¾è¤»¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ï¥¹ÃÄ»Ò¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌµÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£²¤ÄÌÜ¤ò¾è¤»¤Æ¤ß¤Æ¤â¤ä¤Ï¤êÆÃ¤Ë·ù¤¬¤ëÁÇ¿¶¤ê¤â¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ¶á¤¯¤Ë¥¢¥Ý¥í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÀ°Õµ»¤Î³Ü¾è¤»¤ò¤³¤³¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¸«»ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡Ê¡÷Apollo_Husky_12¤µ¤ó¡Ë
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï4Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê4ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö²Ä°¦¤¤¤â¤Õ¤â¤Õ¡×
¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×
¡Ö¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤È°ìÈÖ²¼¤ÇËÜÊª¤¬¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤ÎÌþ¤·¹½¿Þ¤¬¡×
¡Ö¥Ä¥à¥Ä¥à¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¥Ä¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾Ã¤¨¤Ê¤¤°Â¿´¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¡÷Apollo_Husky_12¤µ¤ó¤Ï
¡ÖÉÝ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Ï¥¹¥¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Á³²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±ÍÍ¤ËÆ¬¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ý¥í¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»¡¤·ÎÏ¤¬À¨¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¢......¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ï´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£