¡ÚÅ·µ¤¡Û´ØÅì¡Á¶å½£¤Ï°ÂÄê¤·¤ÆÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¡¡ÌÔ½ëÆü¤â
¢£6Æü(¶â)¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤
ËÌ³¤Æ»¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÀ²¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌËÌÉô¤Ï¸áÁ°Ãæ¡¢ÅìËÌÆîÉô¤È¿·³ã¤Ï¸á¸å¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç35¡î°Ê¾å¡¢ÌÔ½ëÆü¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤Ï36¡î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤ÈÂçºå¤â34¡î¤ÈÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½©±«Á°Àþ¤ÎËÌÂ¦¤ËÆþ¤ëËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌËÌÉô¤Ï¡¢Ìë¤«¤é¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£½µ´ÖÍ½Êó
¡¦Âçºå¡ÁÆáÇÆ
À¾ÆüËÜ¤Ï¤³¤ÎÀè¤âÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£8Æü(Æü)¤ÏÂçºå¤Ç¤â35¡î¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤ÏÍè½µ9Æü(·î)¤«¤é11Æü(¿å)¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
7Æü(ÅÚ)¤ÏÅìËÌÆîÉô¤ä¿·³ã¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£8Æü(Æü)¤Ï´ØÅì¤Ê¤ÉÅìÆüËÜ¤Ç±À¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤Ï½µÌÀ¤±¤Ë»±¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Íè½µÈ¾¤Ð¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌËÌÉô¤ÇÆÞ¤ê¤ä±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£