ポケモン初の実写映画『名探偵ピカチュウ』が、10月4日に金曜ロードショーで本編ノーカット放送される。『名探偵ピカチュウ』本作のあらすじは、人とポケモンが共に寄り添いながら暮らす街〈ライムシティ〉に行方不明の父親を捜しに訪れた青年ティムが、父の部屋で“おっさんの声”で話すピカチュウと出会う。ピカチュウと会話ができていることに驚きながらも、そのピカチュウは父ハリーのパートナーだったこと、さらに記憶を失っていることを聞いたティムは、ピカチュウとコンビを組み、行方不明の父親が関係している事件の謎に挑むことになる。

「人とポケモンが共存する世界」を実写化した本作には、コダックやリザードン、ピジョット、ミュウツーといったポケモンたちもリアルな姿で登場するところも見どころだ。また吹き替えは、ピカチュウの“おっさんの声”を西島秀俊、ピカチュウとコンビを組む青年・ティムを竹内涼真が務めるほか、ライムシティ警察の刑事役として渡辺謙が出演している。(c)2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved.(c)2019 Pokémon.