4»ù¤ÎÊì¡¦ÄÔ´õÈþ¡¢16ºÐÄ¹½÷¤ÎÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤µ¤Ë´¶¼Õ¡Ö»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
9·î4Æü¡¢4»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÄÔ´õÈþ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÄÔ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¡È¥Þ¥¸¤ÇÍ¥¤·¤¤»Ò¡ÉÄÔ´õÈþ¡¢16ºÐÄ¹½÷¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ê¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
Æ°²èËÁÆ¬¡¢ÄÔ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÌë¤«¤é»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Í¼ÈÓ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ý¥È¥Õ¤Ê¤É¤òÄ´Íý¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¥Þ¥Þ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¡¢Íê¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È16ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¼«Âð¤Ëµ¢Âð¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡¢¡Ö¤»¤¤¡ÊÄ¹ÃË¡Ë¤Î¤´ÈÓ¤Ï´õ¶õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¼¡ÃË¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç²¿¤«²¹¤á¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¾Ç¤²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Á´Éô´õ¶õ¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡×¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¥Ð¥Ð¡ÊÄÔ¤ÎÊì¡Ë¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤´ÈÓ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¹¬¶õ¡Ê»°ÃË¡Ë¤Ï¹Ô¤¯Á°¤ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤¦Æþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö´õ¶õ¤¬»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤È¡¢¤½¤é¤â¤»¤¤¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥Þ¥¸¤Ç½õ¤«¤ë¡×¡ÖÀ®Ä¹¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãºÇ¶á´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢13ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È11ºÐ¤Î¼¡ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£