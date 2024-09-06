¡ÖÏ»¹ç¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ÀÅ²¬¸©¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¤¹¡ª
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÆñÆÉ±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÏ»¹ç¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÏ»¹ç¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÏ»¹ç¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤í¤¯¤´¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Ï»¹ç±Ø¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£
±Ø¤¬¤¢¤ëÅçÅÄ»Ô¤Ï¡¢ÎÐÃã¡¦Ë©Íé¶¶¡¦SL¤Ê¤ÉÉ÷¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾ì½ê¡£
¸«ÅÏ¤¹¸Â¤êÎÐ¤Î¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤¬¹¤¬¤ë¡ÖËÒÇ·¸¶ÂçÃã±à¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ëÂçÃã±à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØJR¤ª¤Ç¤«¤±¥Í¥Ã¥È¡Ù
¡¦¡ØJRÅì³¤¡Ù
¡¦¡ØÅçÅÄ»Ô¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ù