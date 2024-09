バスケ女子として知られる、すみぽん(高倉菫)が「ヤングアニマルWeb」に、読者からの高い支持の声に応え、再登場している。 同Webでは、ビキニ姿でキュートなスマイルをたっぷり見せている。 グラビアはこちらから https://younganimal.com/episodes/6298ddc84e433/ 撮影/青山裕企

