¡ÖPowerShot SX740 HS¡×¥·¥ë¥Ð¡¼¤¬1°Ì¤Ë¡¡º£Çä¤ì¤Æ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥«¥áTOP5¡¡2024/9/6
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2024Ç¯8·î26Æü¤«¤é9·î1Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥«¥á¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡PowerShot SX740 HS ¥·¥ë¥Ð¡¼
PSSX740HS(SL)¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¡Ë
2°Ì¡¡IXY 650 ¥·¥ë¥Ð¡¼
IXY650(SL)¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¡Ë
3°Ì¡¡PowerShot SX740 HS ¥Ö¥é¥Ã¥¯
PSSX740HS(BK)¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¡Ë
4°Ì¡¡IXY 650 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
IXY650(BK)¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¡Ë
5°Ì¡¡RPIXPRO WPZ2
WPZ2¡ÊKODAK¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡¡PowerShot SX740 HS ¥·¥ë¥Ð¡¼
PSSX740HS(SL)¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¡Ë
2°Ì¡¡IXY 650 ¥·¥ë¥Ð¡¼
IXY650(SL)¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¡Ë
3°Ì¡¡PowerShot SX740 HS ¥Ö¥é¥Ã¥¯
PSSX740HS(BK)¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¡Ë
4°Ì¡¡IXY 650 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
IXY650(BK)¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¡Ë
5°Ì¡¡RPIXPRO WPZ2
WPZ2¡ÊKODAK¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£