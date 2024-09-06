½©ÌîÄª»Ò¡¡Ä¹½÷½Ð»º¤Î½éÂ¹¤ÈÂÐÌÌ¡ÄÉÂ±¡½Ð¤¿¤éÃçÎÉ¤·½÷Í¥¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡ÖÆó¿Í¤È¤â¼ã¤¤¥°¥é¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î½©ÌîÄª»Ò¡Ê67¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·¤Î½÷Í¥¤È¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç°¦Ì¼¤¬Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿½©Ìî¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÌ¼¤ÎÉÂ±¡¤«¤é½Ð¤Æ¤¹¤°¤ËÆî²ÌÊâ¤Á¤ã¤ó¤È¶öÁ³²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½÷Í¥¤ÎÆî²ÌÊâ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶á¡¹¡¢¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¡£¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¿½ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎÉ¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È½©Ìî¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È²ÌÊâ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¤È¤¦¤Á¤ÎÂ¹¤È¤¬Æ±µéÀ¸¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¶öÁ³¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃçÎÉ¤¯¾®³Ø¹»¤âÆ±¤¸¤«¤â¤Í¡ª¤ÈÏÃ¤·¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¥È¡¼¥¯¡Á¡£Â¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤È¤â¼ã¤¤¥°¥é¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤·¤ç¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁá¡¹¤È¤ªÂ¹¤Á¤ã¤ó¤ËÆ±µéÀ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ê¥°¥é¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æî¤âº£Ç¯6·î¡¢Ä¹ÃË¤ÎÂè1»Ò¡¢½éÂ¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£