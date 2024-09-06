Âç°æÀîïÄÆ»¡Ö±þ±çÅ´¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï¤Ê¤¼¡ÈÀÅ²¬±Ø¤ËÄ«10»þ¡É¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤« 2Çñ3Æü¤Ç6¤Ä¤Î¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤ò½ä¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¾è¤êÊª¡×¤â
¡¡ SL±¿¹Ô¤ä¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¹æ¡×¤Ç¿Íµ¤¤ÎÂç°æÀîïÄÆ»¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¡£Âç°æÀîïÄÆ»¤ÎÌ¾Êª¹Êó¡¦»³ËÜËÊ¡»á¤È¹Ô¤¯¡Ö±þ±çÅ´¥Ä¥¢¡¼¡×¤À¡£»³ËÜ»á¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤¬SLÎó¼Ö¤ä¥¢¥×¥È¼°Å´Æ»¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¤¤ÎÁë¸ý¤È¤·¤Æ¶È³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¿Í¡£¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤äÀÅ²¬¸©Ì±¤Î¿Íµ¤¼Ô¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¤¨¤â¤ó¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¡¢Âç°æÀîïÄÆ»¤ÎSL¡¢¼Ö¾¸¼Ö¤ÎÂÎ¸³Åë¾è¡¢¥¬¥¤¥É¤Ï¿Íµ¤¼Ô¤È¹ë²Ú¤¹¤®¤ë3Æü´Ö
Æî°¤ÁÉÅ´Æ»Î©Ìî±Ø¤òË¬¤ì¤¿»³ËÜ»á¡ÊÂç°æÀîïÄÆ»Äó¶¡¡Ë
¡¡ ¤½¤ó¤Ê»³ËÜ»á¤¬´ë²è¤·¤¿¡Ö±þ±çÅ´¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï²áµî¤Ë3²ó¡¢ÈïºÒ¤·¤¿Æî°¤ÁÉÅ´Æ»¤ä¤¯¤ÞÀîÅ´Æ»¡¢¶¦¤ËSL¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¿¿²¬ïÄÆ»¡¢±¿Å¾½ªÎ»¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶å½£¤ÎSL¿ÍµÈ¤Ê¤É¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÂè4ÃÆ¤Ï9·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢ÀÅ²¬¤ÎÂç°æÀîïÄÆ»¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¡Ê¿·³ã¡Ë¡¢ÌÀÃÎÅ´Æ»¡Ê´ôÉì¡Ë¡¢Ä¹ÎÉÀîÅ´Æ»¡Ê´ôÉì¡Ë¡¢ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¡ÊÉÙ»³¡Ë¡¢ËüÍÕÀþ¡ÊÉÙ»³¡Ë¡¢JRÉ¹¸«Àþ¡ÊÉÙ»³¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò²ó¤ë¡£
¡¡ Âç°æÀîïÄÆ»¤ÎSL¤À¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î6¤Ä¤Î¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤ò2Çñ3Æü¤ÇË¬Ìä¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¤âÀ®¤êÎ©¤ÄÅ´Æ»¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡ ¤·¤«¤·¡¢¹ÔÄø¤ò¤è¤¯¤ß¤ë¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£
2Çñ3Æü¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç9²ó¤â¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë°ÛÎã¤Î¥ë¡¼¥È¤À¤¬¡Ä
9·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
1ÆüÌÜ¡§ÀÅ²¬±Ø10:00½¸¹ç¢ªÂßÀÚ¥Ð¥¹¢ªÂç°æÀîïÄÆ»¿·¶âÃ«±Ø¢ªSLÎó¼Ö¡Ö¤«¤ï¤ÍÏ©1¹æ¡×¢ªÀîº¬²¹Àôºû´ÖÅÏ±Ø¢ªÂßÀÚ¥Ð¥¹¢ªÌÀÃÎÅ´Æ»ÌÀÃÒ±Ø¤Ç¤ÎSL¼Ö¾¸¼ÖÂÎ¸³¢ªÎó¼Ö¢ª¶Ë³Ú±Ø¢ªÂßÀÚ¥Ð¥¹¢ª·ÃÆá»ÔÆâ¤Ë½ÉÇñ
9·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
2ÆüÌÜ¡§·ÃÆá»ÔÆâ¢ªÂßÀÚ¥Ð¥¹¢ªÄ¹ÎÉÀîÅ´Æ»ÈþÇ»»Ô±Ø¢ªÎó¼Ö¢ª·´¾åÈ¬È¨±Ø¢ªÂßÀÚ¥Ð¥¹¢ªÉ¹¸«»ÔÆâ¤ò»¶ºö¢ªJRÉ¹¸«±Ø¢ªÎó¼Ö¢ª¹â²¬±Ø¢ªÂßÀÚ¥Ð¥¹´Ñ¸÷¢ª¹â²¬±Ø¢ª¥É¥é¤¨¤â¤ó¥È¥é¥à¾è¼Ö¢ª±Û¥Î³ã±Ø¢ªÂßÀÚ¥Ð¥¹¢ªÉÙ»³»ÔÆâ¤Ë½ÉÇñ
9·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
3ÆüÌÜ¡§ÉÙ»³»ÔÆâ¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÅÅÅ´ÉÙ»³±Ø¤Ø¢ªÎó¼Ö¢ªÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¾å»Ô±Ø¢ªÂßÀÚ¥Ð¥¹¢ª¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¡¦ÆüËÜ³¤¤Ò¤¹¤¤¥é¥¤¥ó »åµûÀî±Ø¢ªÎó¼Ö¢ªÄ¾¹¾ÄÅ±Ø¤ÎÄ¾¹¾ÄÅD51¥ì¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¢ªÎó¼Ö¢ªÄ¾¹¾ÄÅ±Ø¢ª¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¡¦Ì¯¹â¤Ï¤Í¤¦¤Þ¥é¥¤¥ó¢ªÌ¯¹â¹â¸¶±Ø¢ªÂßÀÚ¥Ð¥¹¢ªÀÅ²¬±ØÆî¸ý
¡¡ Å´Æ»¤ò¤á¤°¤ë¥Ä¥¢¡¼¤À¤¬¡¢¥Ð¥¹°ÜÆ°¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ó¤È2Çñ3Æü¤Ç9²ó¤â¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¡£¤È¤¯¤Ë1ÆüÌÜ¤ÎÀîº¬²¹Àôºû´ÖÅÏ±Ø¤«¤éÌÀÃÒ±Ø¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó4»þ´Ö¡¢3ÆüÌÜ¤ÎÌ¯¹â¹â¸¶±Ø¤«¤éÀÅ²¬±Ø¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó5»þ´Ö¤ÈÄ¹¤¤¡£
¡¡ÃÏÍý±¡ÃÏ¿Þ¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¹ÔÄø¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£ÀÖÀþ¤¬Å´Æ»¡¢ÀÄÀþ¤¬ÂßÀÚ¥Ð¥¹¡£ÀÄÀþ¤ÏÉ®¼Ô¤¬¥ë¡¼¥È¸¡º÷¤ÇÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ ¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅ´Æ»¤ò¸«Êª¤¹¤ë¡¢¡Ö±þ±çÅ´¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤À¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¹ÔÄø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Å´Æ»¤Î¥×¥í¤¬¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Ð¥¹¤Î¥×¥í¤¬¥ë¡¼¥È¤òºî¤Ã¤¿
¡Öº£Ç¯¤ÎÆ¬¤ËÇ½ÅÐ¤¬ÃÏ¿Ì¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢±þ±çÅ´¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤é¤ÐÇ½ÅÐ¤È¤«ÀÐÀî¸©¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Ë¬ÌäÀè¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÂç°æÀîïÄÆ»¡¦»³ËÜ»á¡Ë
¡¡ 2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Âè1²ó¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ËÈïºÒ¤·¤¿¤¯¤ÞÀîÅ´Æ»¤ÈÈî»§Àþ¤ÈÆî°¤ÁÉÅ´Æ»¤ò½ä¤ë¶å½£¤ÎÎ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤âÀÐÀî¸©¤ÎÇ½ÅÐ¤ÎÊý¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÉüµì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Ô¤¯¤Î¤Ï¾¡¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÇÎÙ¤ÎÉÙ»³¸©¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£ÉÙ»³¸©¤âÈïºÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤âÈïºÒÃÏ±þ±ç¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢6·î¤ËÂç°æÀîïÄÆ»¤Î¼ÒÄ¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿±ï¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÁ°Ç¤ÃÏ¤Î¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¤µ¤ó¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ ¤½¤ì¤ÇÉÙ»³¤Ø¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Ë¤Ï´ôÉì¤òÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£´ôÉì¤ÎÌÀÃÎÅ´Æ»¤ÈÄ¹ÎÉÀîÅ´Æ»¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ò¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤éÆüËÜ³¤Â¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡ ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»þ·×²ó¤ê¤Ç³ÆÅ´Æ»¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å´Æ»¤Ç¾è¤ê·Ñ¤¤¤À¤é2Çñ3Æü¤Ç¤Ï²ó¤ì¤Ê¤½¤¦¤À¡£º£²ó¤Î¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢»þ¹ï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ±¿¹ÔËÜ¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¥í¡¼¥«¥ëÅ´Æ»¤È¡¢¼«Í³¤Ë¥ë¡¼¥È¤ä»þ¹ï¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¥Ð¥¹¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖË¬ÌäÀè¤ÏËÍ¤Î°Õ¸þ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ë¡¼¥È¤Ï¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ÎÂçÅ´¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îµ÷Î¥µ¬À©¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿¦¤ËÇ¤¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡Ø¤³¤³¤È¤³¤³¡¢¤¢¤È¤³¤³¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¥Ð¥¹¤ò¤¤¤Ä¤âÁö¤é¤»¤Æ¤ë¿Í´Ö¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¤¤Ä¤¯¥ë¡¼¥È¡×
¡¡ ¹ÔÄøÉ½¤Î¥Ð¥¹¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢¾¯¤·Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ¹¤á¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐËÁÆ¬¤ÇÄ¹¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿ÀÅ²¬¸©¤ÎÀîº¬²¹Àôºû´ÖÅÏ±Ø¤«¤é´ôÉì¸©¤ÎÌÀÃÎÅ´Æ»ÌÀÃÒ±Ø¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢¹ÔÄøÉ½¤Ç¤Ï4»þ´Ö¡£¤·¤«¤·¥É¥é¥¤¥Ö¥Ê¥Ó¥µ¥¤¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È2»þ´Ö¤Û¤É¤À¡£ºÇ¹â»þÂ®120km¤ÇÁö¤ì¤ë¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÎµÙ·Æ¤ä½¸¹ç²ò»¶¤Î»þ´Ö¤òÆþ¤ì¤Æ¤â°Õ³°¤ËÃ»¤¤¡£
¡¡ 5»þ´Ö¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¸©¤ÎÌ¯¹â¹â¸¶±Ø¤«¤éÀÅ²¬±Ø¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ËÄ´¤Ù¤ë¤È3»þ´ÖÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤ÏÄ¹Ìî¼«Æ°¼ÖÆ»¡¢Ãæ±û¹âÂ®Æ»Ï©¡¢ÃæÉô²£ÃÇ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¡£ÅÓÃæ¤ÇÆüË×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢15»þÂæ¤Î½ÐÈ¯¤À¤«¤é¿®½£¤Î»³ÊÂ¤ß¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¸òÄÌ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ¯Ë¾¤È²¹Àô¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÛË¬¸Ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÀÅ²¬¤«¤é´ôÉì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤È¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÎÉÀîÅ´Æ»¤ÎÈþÇ»»Ô±Ø¤«¤éÉ¹¸«±Ø¤Þ¤Ç¤ÏÅì³¤ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢¹ç¾¸Â¤¤ê¤ÇÍÌ¾¤ÊÇòÀîÂ¼¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤ò¤¤¤Ä¤âÁö¤é¤»¤Æ¤ë¿Í´Ö¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¤¤Ä¤¯¥ë¡¼¥È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂç°æÀîïÄÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤¬Î¹¹Ô¶ÈÉôÌç¤ä¥Ð¥¹»ö¶È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¶¯¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¤ÏÅ´Æ»Ã±ÂÎ¤Ç¾¡Éé¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢Âç°æÀîïÄÆ»¤Ï´°Á´¤ÊÌ±´Ö»ñËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÇÎ¹¤Î»Å³Ý¤±¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Öº£²ó¤ÏÁ´¹ÔÄø¤òÂçÅ´¤Î´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Ç²ó¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Å´Æ»°ÜÆ°¤¹¤ë¶è´Ö¤â¼Â¤Ï¥Ð¥¹¤¬È¼Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤³¤â±¿Å¾¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Ë¤¯¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ »³ËÜ»á¤ÏÌ¾Êª¹Êó¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ç¤ÏÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ë¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢¸½ºß¤âNHK¡Ö¥é¥¸¥ª¿¼ÌëÊØ¡×¤ÇÅì³¤ÃÏ°è¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÀÅ²¬ÊÔ¤ÎCM¤Ë¤âSL¤ÈÊÂ¤ó¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ ¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤âÅ´Æ»¹¥¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³ËÜ¤µ¤óÌÜÅö¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹°ÜÆ°»þ´Ö¤Ë»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤½¤³¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²áµî3²ó¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ´Æ»¤¬¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë½Ö´Ö¤¬1ÈÖ¹¬¤»¤Ç¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¥Ð¥¹¤Î¤È¤³¤í¤ÏµÙ·Æ»þ´Ö¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¡£¿çÌ²¤Ë¤¢¤Æ¤¿¤ê¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤Ë¥½¥Õ¥È¤ÊÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬°ìÊýÅª¤ËÅ´Æ»¤ÎÏÃ¤òÃý¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡ ¤Ç¤â·¸°÷¤È¤·¤Æ¥Ð¥¹¤ÎÁ°¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤ÏÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂç°æÀîïÅÆ»¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡ Âç°æÀîïÄÆ»¤ÎËÜÀþ¤Ï2022Ç¯9·î¤ÎÂæÉ÷¤ÇÈïºÒ¤·¡¢¸½ºß¤âÀîº¬²¹Àôºû´ÖÅÏ±Ø¡ÁÀéÆ¬±Ø´Ö¤ÏÉÔÄÌ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï½¤Éü¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÂç°æÀîïÄÆ»¤ÏËÜÅö¤Ï¡Ö±þ±ç¤µ¤ì¤¿¤¤Â¦¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·±þ±çÅ´¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡ÖÂ¾¼Ò¤ÎÅ´Æ»¡×¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¦¥Á¤â´Þ¤á¤Æ³Æ¼Ò¤µ¤óÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¾è¤ë¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Í×°ø¤¬1ÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ëÅÚÃÏ¤ÎÏ©Àþ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«°Ý»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬±þ±çÅ´¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÂç°æÀîïÅÆ»¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Ô¤Ã¤¿Àè¤ÎÏ©Àþ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Î¤âËÜ¿´¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ ¤½¤ó¤Ê»³ËÜ»á¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÍýÁÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¹Ô¤Ã¤¿Àè¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Ë¤âÎ¹¹ÔÉôÌç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Ä¥¢¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÇÂç°æÀîïÅÆ»¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Áê¸ßÁ÷µÒ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢±þ±çÅ´¤Ç´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²ÄÇ½À¤âÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ö±þ±çÅ´¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Ä«10»þ¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÊÍýÍ³
¡Ö±þ±çÅ´¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï°ì¿ÍµÒ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤Ï¼«Í³¿©¤¬´ðËÜ¡£½ÉÇñ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤À¡£2ÇñÌÜ¤Ï¡¢ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÙ»³ÃÏÅ´¥Û¥Æ¥ë¤À¡£Éô²°¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¤¬¡¢±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÍÌ¾¤Ê¥È¥ì¥¤¥ó¥Ó¥å¡¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ë¡¼¥È¤ËÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1²ó¤Ç¶å½£¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤âÊ¡²¬¤Î¥Ð¥¹¤ò¼Ú¤ê¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤Î±þ±ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¶å½£¤ÎÃæ¤ò¤¢¤Á¤³¤Á²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤ÈÅ´Æ»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤¯¤ÞÀîÅ´Æ»¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ØÉüµì¤·¤¿¤é¤Þ¤¿Íè¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·§ËÜÅÅÅ´¤ÏÀÅ²¬Å´Æ»¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÂÎ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·§ËÜ¤ÇÀÅÅ´¤ËºÆ²ñ¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¨¤Á¤¼¤óÅ´Æ»¤Ë¤â¸µ¡¦ÀÅÅ´¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¤Î¤ÈÅ´Æ»¡Ù¤äÀÐÀî¸©¤ÎÅ´Æ»¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤âÀÅ²¬Å´Æ»¤Î¤Û¤«¡¢Å·ÎµÉÍÌ¾¸ÐÅ´Æ»¤µ¤ó¤ÎÅ¾¼ÖÂæ¡ÊÅÅ¼Ö¤òºÜ¤»¤Æ²óÅ¾¤·¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤ëÀßÈ÷¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ë¤È¤«±ó½£Å´Æ»¤µ¤ó¤È¤«¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¡Ö±þ±çÅ´¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï¡¢Ä«10»þ¤ËÀÅ²¬±Ø¤Ë½¸¹ç¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤â¤¦¤¹¤³¤·Áá¤¤»þ´Ö¤Ë¤¹¤ì¤Ð¹ÔÄø¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤¬½Ð¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÅ²¬¸©Ì±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ØÅì¤äÃæÉô¤«¤é¤Î½¸µÒ¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Åìµþ±Ø¤«¤é¤âÌ¾¸Å²°±Ø¤«¤é¤â¡¢8»þÂæ¤Î¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤ÇÀÅ²¬±Ø¤Ë½¸¹ç¤Ç¤¤ë¡£µ¢Ï©¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤Ø¸þ¤«¤¦¿·´´Àþ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦»þ´Ö¤À¡£
¡¡ Âç°æÀîïÅÆ»¤ÎSL¤Ë°æÀîÀþ¤ÎÈë¶¡¢¤½¤·¤ÆÎ¹¹Ô¶È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Å´Æ»¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¹çÍýÅª¤Ë¥Ð¥¹¤Ç²ó¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¤ÊÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¥Ä¥¢¡¼¤ò¤á¤¶¤¹¡£ÂçÅ´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁí¹çÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÅ²¬¶õ¹Á¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¤â¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±óÀ¬¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤À¡£
¡ÖÂç°æÀîïÄÆ»¤òÉüµì¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤ÎÉôÌç¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡ØÂçÅ´¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎÏ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¹ÔÀ¯¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö»³ËÜËÊ¡¤Î±þ±çÅ´¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï¡ÖÀÅ²¬È¯Å´Æ»¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ê¿ù»³ ½ß°ì¡Ë