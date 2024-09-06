Ãæ¹ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½Àï¤¬¸«¤é¤ì¤º¡Ä¡ÖÍÎÁÊüÁ÷¤Î¤ß¡×¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤°¥·¥¹¥Æ¥à¥À¥¦¥ó
5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÆüËÜÂåÉ½ÂÐÃæ¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢7-0¤È¤¤¤¦Âçº¹¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
Á°È¾¤Ï±óÆ£¹Ò¤È»°ãø·°¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¤ÏÆîÌîÂó¼Â¤¬2¥´¡¼¥ë¤òÄÉ²Ã¡£²Ã¤¨¤Æ°ËÅì½ãÌé¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¡¢°µÅÝÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃæ¹ñ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñ±ÄÊüÁ÷¤Ç¤¢¤ëCCTV¤ÏÊü±Ç¸¢ÎÁ¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤º¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÂåÉ½Àï¤òÆÈÀê¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖiQiyi Sports¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï9¸µ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ø163¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¡ØiQiyi Sports¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¿ôÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»ëÄ°¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¼«ÂÎ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢iQiyi Sports¤Î»ÙÊ§¤¤¥Ú¡¼¥¸¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Î´ÑÀï¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¤½¤·¤Æ»î¹ç½ªÎ»¤«¤é2»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡ØiQiyi Sports¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ²á¾ê¤Ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¤·¡¢µ»½Ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³äÅö¤¬À©¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬´è¤Ê¤Ë¾·½¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿5Ì¾
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇCCTV¤ÇÂåÉ½Àï¤òÌµÎÁ»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢ÍÎÁÊüÁ÷¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÈãÈ½¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº¾µ½¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊÖ¶â¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£