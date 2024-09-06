¾¾ËÜ½á¡¢ÌîÅÄ½¨¼ù»á¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤ò¡ÈÊÌÂð¡É¤Ë¾·¤¤¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤ò³«¤¤¤¿Ìë¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤¦´Ø·¸¤Ë
¡¡Ä¶Âç·¿¤ÎÂæÉ÷10¹æ¤¬ÎóÅç¤ËÇ÷¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿8·î25Æü¤ÎÌë7»þº¢¡¢ÅÔÆâ¶þ»Ø¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Á°¤Ë¡¢1Âæ¤ÎÂç·¿¼Ö¤¬Ää¼Ö¤·¤¿¡£¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ä¥Ð¤Î¹¤¤¥Ï¥Ã¥È¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê37ºÍ¡Ë¤À¡£Âç¤¤Ê»æÂÞ¤òÄó¤²¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÂÁá¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¹ß·¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡È¾¾½á¤ÎÊÌÂð¡É¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥¤¥ó¤ò¸ý¤Ë´Þ¤à½Ö´Ö¤ÎÈ¾ÂµÇòT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡£Â¾¡¢Ìë¤ËÎ¾¼ê¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤¹¤ë¾¾ËÜ½á¡¢¥¿¥¤¥È¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤ÎÄ¹ß·¡¢Æ»Ã¼¤Ç¤¤ê¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Î¾¾½á¤â
¡¡2008Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø±£¤·ºÖ¤Î»°°¿Í THE LAST PRONCESS¡Ù¤Ç¾¾ËÜ½á¡Ê41ºÍ¡Ë¤ÈÄ¹ß·¤Ï½é¶¦±é¡£2010Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¬²È¤ÎÎò»Ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇºÆ¤Ó¶¦±é¤·Îø¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É´Ø·¸¤Ï¸Å¤¤¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î2¿Í¤Î¿ÆÌ©¤Ê»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡Ê2005Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿°æ¾å¿¿±û¤µ¤ó¡Ê37ºÍ¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤¬¡¢Ä¹Ç¯±½¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÄ¹ß·¤µ¤ó¤â¡¢2007Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¡Ù¡Ê2005Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê41ºÍ¡Ë¤È¤ÎÈ¾Æ±À³¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ËÀªÃ«Í§²ð¤µ¤ó¡Ê48ºÍ¡Ë¤È¤ÎÇ®°¦¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢2¿Í¤È¤â¤ËÉâ¤¤¤¿ÏÃ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¶¦ÄÌ¤ÎÍ§Ã£¤ÏÂ¿¤¯¡¢¾¾ËÜ¤¬¿ÆÍ§¤È¸ø¸À¤¹¤ë¾®·ª½Ü¡Ê41ºÍ¡Ë¤ÈÄ¹ß·¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¡£Ä¹ß·¤ò¡ÈÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤¿Ãç´Ö¡É¤È¸Æ¤Ö»³ÅÄ¹§Ç·¡Ê40ºÍ¡Ë¤È¾¾ËÜ¤Ï15Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤À¡£¶á¤¯¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡ØÀµ»°³Ñ´Ø·¸¡Ù¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡×
¡¡À¤³¦Åª±é½Ð²È¤ÎÌîÅÄ½¨¼ù»á¡Ê68ºÍ¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÆ±ÉñÂæ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÊ¸¹ë¡¦¥É¥¹¥È¥¨¥Õ¥¹¥¡¼¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥«¥é¥Þ¡¼¥¾¥Õ¤Î·»Äï¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢ÌîÅÄ»á¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤Î¤È¤¢¤ë»þÂå¤Î²Ö²Ð»Õ¤Î²ÈÂ²¡×¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿Êª¸ì¡£²Ö²Ð»Õ¤Ç»°·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¤ò¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¤Î¼¡ÃË¤ò±Ê»³±ÍÂÀ¡Ê41ºÍ¡Ë¤¬¡¢¤½¤·¤ÆÀ»¿¦¼Ô¤Î»°ÃË¤ò¡¢ÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ¹ß·¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£7·î¤ËÅìµþ¤Ç³«Ëë¤·¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¤È¸ø±é¤òÂ³¤±¤Æ¡¢±é·à¤ÎËÜ¾ì¡¦±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¤ë°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÌîÅÄ¤µ¤ó¤È20Ç¯°Ê¾å¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ï·Î¸Å¤ÎÁ°¤Ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆñ²ò¤Ê¡È¤ªÂê¡É¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÌîÅÄºîÉÊ2ºîÌÜ¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤ëÄ¹ß·¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï»É·ãÅª¤À¤Ã¤¿¡£Î¨Àè¤·¤ÆÆñÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÈà½÷¤Î»ÑÀª¤ä¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÉñÂæ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡5·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢STARTO ENTERTAINMENT¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤òÂà½ê¤·¤¿¾¾ËÜ¡£ÆÈÎ©¸å¤ÎÇÐÍ¥½é»Å»ö¤¬ÌîÅÄ»á¤ÎÉñÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ÇÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÄ¹ß·¤µ¤ó¤â¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤Ç¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¿´¤¬¹ÓÇÑ¤·¤¿²Ö²Ð»Õ¤ò±é¤¸¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤ÏÃË¤È½÷¤Î2Ìò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤È¤âÆñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌò¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÉñÂæ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ëë¤¬³«¤¯¤È¡¢À¤³¦´Ñ¤ä½Ð±é¼Ô¤¬³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤ÉñÂæ¤¬°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£¤½¤ÎÆü¤Ï7·îÃæ½Ü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åìµþ¸ø±é¤ÎÀé½©³Ú¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò5Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿Æü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¹ß·¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¡È¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤¤¤¿ÊÌÂð¡É¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È±£¤ì²È¡É¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÉñÂæ¤Î·Î¸Å´ü´Ö¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢4¤«·î°Ê¾å¤âÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¡£¾¾ËÜ¤ÎÊÌÂð¤Ç¤É¤ó¤Ê°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¾¾ËÜ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¾¾ËÜ¤ÎÍ§¿ÍÂð¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤ò´Þ¤àÉñÂæ½Ð±é¼Ô¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Ä¹ß·¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤â¡¢¡ÖÉñÂæ¤Î½Ð±é¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤¬³«¤«¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¸ø±é¤ò´°¿ë¤·¤¿¶¦±é¼Ô¤é¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ËÉñÂæ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¶¦±é¼Ô¤é¤ò¤Í¤®¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¼«Âð¤Ë¾·¤¯¤Èµ¤¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÈÊÌÂð¡É¤ò²ñ¾ì¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÂ¿¤¯¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¶ÛÇ÷´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÈÄ¹ß·¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Ç®¤¤Ìë¤ò²á¤´¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÉñÂæ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»°³Ñ´Ø·¸¤«¤é¿ÆÌ©´Ø·¸¤Ë¨¡¨¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2024Ç¯9·î19Æü¹æ