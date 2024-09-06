Æü¸þºä46º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¤¬¡ÖÆü¸þºä46±Ø¡×1Æü±ØÄ¹¡ª¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡×¡¡7¡¢8Æü³«ºÅ¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¥Õ¥§¥¹2024¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤·¤å¤Ã¤Ñ¡¼¤Ä¡ª¡×
µÜºê¸©Æü¸þ»Ô¤Ë¤¢¤ëJRÆüËËÜÀþ¡¦Æü¸þ»Ô¡Ê¤Ò¤å¤¦¤¬¤·¡Ë±Ø¤¬Æü¸þºä46¤Î¼Ì¿¿¤ä¥í¥´¤Ê¤É¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¡ÖÆü¸þºä46±Ø¡×¡Ê°¦¾Î¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿4Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤µ¤ó¤È¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó¤¬Æ±±Ø¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¥Õ¥§¥¹2024³«ºÅµÇ°½ÐÈ¯¼°¡×¤Ë»²²Ã¡£¡Ö1Æü±ØÄ¹¡×¤òÌ³¤á¤¿¡£9·î7¡¢8Æü¤ËµÜºê»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌî³°²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¥Õ¥§¥¹2024¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆJR¶å½£µÜºê»Ù¼Ò¤ÈÆü¸þ»Ô¤¬´ë²è¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þ»Ô±Ø¤ÇÆÃµÞ¤Ò¤å¤¦¤¬¤Î½ÐÈ¯¹ç¿Þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤µ¤ó¤È¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó
±ØÆþ¸ý¤ä¹½Æâ¤Ê¤É¡¢Æü¸þºä46¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖÆü¸þºä46±Ø¡×¡£¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤¬1Æü±ØÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±±Ø¤Ë¤ÏÌó200¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤Ç¡Ö1Æü±ØÄ¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤¿¤¹¤¡¢°Ñ¾ü¾õ¡¢Çò¤¤¼êÂÞ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿2¿Í¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¡ØÆüËÜ¤Î¤Ò¤Ê¤¿µÜºê¸©¡Ù¤Ç¤¤¤Ä¤«¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì´¤¬¤Ä¤¤¤Ë3Æü¸å¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Æü¸þ»Ô±Ø¤¬Æü¸þºä46±Ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÌ´¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Èº£²ó¤Ç¤¤¿¤´±ï¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Î½ÐÈ¯¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¾åÂ¼¤µ¤ó¤â¡Ö±ØÌ¾¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÁõ¾þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¡ÊÆü¸þ¤Ï¡Ë¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ÇÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°ÊÍè¤Ç²û¤«¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
13»þ30Ê¬¡¢ÆÃµÞ¤Ò¤å¤¦¤¬9¹æ¤¬Æ±±Ø¤òÈ¯¼Ö¤¹¤ëºÝ¡¢2¿Í¤Ï±ØÄ¹¤È¤È¤â¤Ë±¦¼ê¤ò¤¢¤²¡¢¸µµ¤¤è¤¯¡Ö¤·¤å¤Ã¤Ñ¡¼¤Ä¡ª¡×¤È¹ç¿Þ¤ò¤ª¤¯¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡¢¾åÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¼1Æü±ØÄ¹¤òÌ³¤á¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
º´¡¹ÌÚ¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾¤¬±ØÌ¾¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Æü½é¤á¤Æ1Æü±ØÄ¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¾åÂ¼¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò±ØÌ¾¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü½é¤á¤Æ¼ÂºÝ¤Ë±Ø¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ë¡¢°¦¤Î¤¢¤ë¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÜºê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´ü´Ö¸ÂÄê¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËµÜºê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡©
º´¡¹ÌÚ¡Ö¤Þ¤º¤³¤ÎÆü¸þ»Ô±Ø¤¬Æü¸þºä46±Ø¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤ê¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤«¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆü¸þºä46¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤âµÜºê¸©¡¢Æü¸þ»Ô¤Ë¤Þ¤¿Íè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤¬Æü¸þ»Ô¤Ë¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ê¤É¤ò¤³¤ì¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾åÂ¼¡¡¡Ö²¿ÅÙ¤âµÜºê¸©¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç³§¤µ¤ó¤¬À»ÃÏ½äÎé¤È¤¤¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«´ò¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÅ¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ´Ñ¸÷¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¡¼7¡¢8Æü¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£
º´¡¹ÌÚ¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä°Ê³°¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÌò¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¤â¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥§¥¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¾åÂ¼¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¥Õ¥§¥¹2024¤Ï½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ìµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ò¤Ê¤¿¥Õ¥§¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦À¾¾¾ ¹¨¡Ë